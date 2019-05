Warum US-Dollar-Stärke ein Langzeitkatalysator für Gold ist

GDX, Gold & US-Dollar

Wie wir wissen, haben Gold und der US-Dollar eine inverse Beziehung. Gold wird in US-Dollar gehandelt und ihre jeweiligen Treiber sind ähnlich (von einem umgekehrten Standpunkt). Über lange Zeiträume tendieren beide in dieselbe Richtung, aber das Ausmaß der Bewegungen kann variieren und sehr verschieden sein.Die übliche inverse Beziehung war in den letzten Monaten und Jahren nicht perfekt.In dem Chart unten stellen wir Gold, Goldaktien und den US-Dollar dar.Wir heben (mit senkrechten Linien) die Punkte hervor, an denen Gold den Widerstand testete. Wie Sie sehen können, war die Beziehung mit dem Dollar nicht gleichmäßig.Beachten Sie besonders, was 2017 geschah. Der Dollar sank stark und durchbrach sein Tief von 2016, doch Gold bildete kein neues Hoch aus und die Goldaktien kamen nicht einmal in die Nähe ihres Hochs von 2016.Neuerdings geschah das Gegenteil. Der US-Dollar brach oder bricht auf ein neues Hoch aus, doch Gold ist viel näher an seinem 52-Wochen-Hoch als an seinem 52-Wochen-Tief.Goldbullen hoffen, dass sich der Ausbruch umkehrt und zu einem starken Abstieg führen wird. Sicherlich würde ein starker Rückgang Gold zu einem massiven Ausbruch antreiben. Oder nicht?Erinnern Sie sich an 2017. Gold brach nicht aus und die Goldaktien entwickelten sich noch schlechter. Die Fundamentaldaten für Gold waren nicht bullish, weil die Realzinssätze sich durch 2017 hinweg erhöhten. Die Schwäche des Dollars hat einfach verhindert, dass Gold und Goldaktien noch schlechter abschnitten.Wenn der Dollar wieder sinkt und aus ähnlichen Gründen wie 2017 (globale Erholung und globale Risiken verhindert), dann sollten wir keinen Ausbruch von Gold erwarten. Wenn globale und US-Aktien weiterhin so stark bleiben, dann wird es keinen Ausbruch von Gold geben, egal was mit dem US-Dollar passiert.Sollte der US-Dollar 2019 weiter steigen, dann würde das letztlich eine Vielzahl von Problemen verursachen und zu einer milderen Politik und Zinskürzungen der Fed führen. Gold würde vielleicht nicht sofort ausbrechen, aber schlussendlich schon.Das beste Szenario für Gold wäre ein Rückgang des Dollars zusammen mit einer Senkung der Realzinssätze, die durch Zinskürzungen der Fed oder einem beständigen Anstieg der Inflation, während die Fed stur bleibt, angetrieben wären.Behalten Sie in den nächsten Wochen den US-Dollar im Auge, da sein Schicksal uns eine Richtung geben könnte, wohin es mit der Bilanz von 2019 geht und dann könnten wir einschätzen, wie Gold reagieren würde.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 30. April 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.