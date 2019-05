"EU-Angriff" auf Deutschlands Autoindustrie

Das EU-Kommissariat plant über seine Kartellabteilung einen erneuten "Angriff" auf die deutsche Automobilindustrie. Angeblich sollen lediglich die deutschen Automobilhersteller BMW, Daimler-Benz und der VW-Konzern illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen haben.Die amerikanischen, französischen und italienischen Wettbewerber dagegen - obwohl sie zum Teil ähnliche Motortechnologie verwenden - angeblich nicht. Nur für die deutschen Hersteller soll es deshalb teuer werden.Es mutet schon wie ein unvorstellbarer Zufall an, daß nun reihum die einzelnen Konzerne des wichtigsten deutschen Industriesegmentes, dem Automobilbau, zunächst aus den USA und jetzt auch von deren Partnern im marginaldemokratischen Brüsseler Kommissariat regelrecht sabotiert und angegriffen werden.Daß Berlins Machthaber keinerlei Hilfestellung leisten, ist mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden. Es scheint, als gäbe es eine gezielte Demontagestrategie gegen die deutsche Wirtschaft, seitdem die sozialistische IWF-Chefin Christine Lagarde Deutschlands Wirtschaftsstärke zum Hauptübel europäischer Ungleichgewichte und damit der Fliehkräfte im EU-Projekt ausgemacht hatte.Es scheint das sozialistische Prinzip zu herrschen, daß die Funktionäre lieber das Elend mit vollkommener Macht verwalten, als sich im Sinne ihres Wahlauftrages als Helfer ihrer Wahlbevölkerung zu begreifen.Es dürfte in der Geschichte einmalig sein, wie Machthaber gezielt ihr eigenes Land und ihre eigene Wirtschaft beschädigen und es dafür nicht einmal ein positives, höheres Gesamtziel gibt.Mit der Beschädigung der deutschen Automobilindustrie schrumpft nämlich nicht nur Europas wichtigster Industriezweig, sondern es wird in der Folge mit stark sinkenden deutschen Steuereinnahmen auch die Finanzierung der gesamten EU/Euro-Utopie in sich zusammenbrechen. Ein Auseinanderbrechen der EU wird die logische Folge sein.Zusammen mit der gezielten gesellschaftlichen Destabilisierung über die Migrationskrise wird sich diese aktive Sabotage der deutschen Industrie nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Gesamteuropa so katastrophal auswirken, daß Europas Machthaber selbst nervös werden sollten!© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4336