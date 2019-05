WGC: weltweite Goldnachfrage gestiegen

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte kürzlich einen Bericht für die weltweiten Goldnachfragetrends im ersten Quartal 2019. So geht aus diesem Bericht hervor, dass weltweite Goldnachfrage auf 1.053,3 Tonnen stieg, 7% höher als im relativ schwachen ersten Quartal 2018. Vor allem die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken sowie goldgedeckte ETFs sind dem WGC zufolge die ausschlaggebenden Faktoren für den Anstieg der Goldnachfrage.So wuchsen die weltweiten Goldreserven im ersten Quartal 2019 um 145,5 Tonnen. Dies stellt den größten Zuwachs im ersten Quartal seit 2013 dar. Der Haupttreiber dieser Käufe bestand aus Diversifikation und dem Wunsch nach sicheren, liquiden Vermögenswerten.Die vierteljährlichen Zuflüsse in goldgedeckte ETFs stiegen um 49% auf 40,3 Tonnen an. Die Fonds an US-amerikanischen und europäischen Börsen profitierten von Zuflüssen, wobei sie in den USA wechselhaft und in Europa von anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten untermauert waren.Investitionen in Goldbarren und -münzen sanken um 1% auf 257,8 Tonnen, aufgrund sinkender Nachfrage nach Goldbarren. Die offiziellen Goldmünzkäufe stiegen um 12% auf 56,1 Tonnen.Die Schmucknachfrage war im Jahresvergleich etwas höher bei 530,3 Tonnen. Der Hauptgrund liegt dabei in einer Besserung am indischen Markt.Das Volumen von Gold, das im Technologiesektor verwendet wird, sank auf ein 2-Jahres-Tief von 79,3 Tonnen bei einem schwachen Konjunkturwachstum.Das Goldangebot im ersten Quartal 2019 war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast unverändert. Es war mit 1.150 Tonnen lediglich 3 Tonnen kleiner als im ersten Quartal 2018.Den vollständigen Bericht des WGC finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de