RNC Minerals Corp.: Bohrergebnisse

RNC veröffentlichte gestern den nächsten Satz an Bohrergebnissen von der Beta Hunt Goldmine in Australien ( Link ).Sowohl auf Western Flanks als auch in der A-Zone traf RNC Minerals auf diverse gute Goldmineralisierungen, mit teilweise sehr hohen Goldgehalten innerhalb der Bohrkerne:Zum Beispiel traf RNC auf 16,8 g/t Gold über eine Länge von 27,8 Metern inklusive 0,53 Meter mit 748 g/t Gold. Auch die weiteren Treffer zeigten gute Goldgehalte im Bereich von 3 bis 5 Gramm über teilweise sehr lange Abschnitte mit bis zu 37 Metern.Das sind beim besten Willen keine schlechten Resultate, doch die Erwartungshaltung im Markt ist einfach eine andere. Eine halbe Unze Gold über fast 30 Meter würde andere Aktien beflügeln.Auf Mining-News, nur als Beispiel, sah die Überschrift zu den Resultaten wie folgt aus:"Beta Hunt Ergebnisse übertreffen RNCs RessourcenmodellierungDer kandadische Goldminer RNC Minerals liefert weiterhin atemberaubende Ergebnisse aus seiner zu 100% eigenen Beta-Hunt Mine in der Nähe von Kambalda in Westaustralien und beweist, dass die extrem hochwertige Mineralisierung weiter reicht, als angenommen, oft mit größeren Dicken."Diese Resultate sollten der Firma helfen, die vorhandene Bulk-Ressource auszuweiten. Das war auch das Ziel dieser ersten Bohrungen und die neue Ressource soll Ende des laufenden Quartals veröffentlicht werden.Laut der Pressemeldung geht RNC nun dazu über, die vier Scherzonen zu testen. Dies sind die Bereiche, in denen RNC das hochgradige Gold vermutet, wie sie es auf der Fathersday-Ader entdeckt haben.Die Ergebnisse waren gut, doch nicht gut genug für die Erwartungshaltung des Marktes. Die Aktie ging erneut auf 0,41 CAD zurück. Im Nachhinein war es sehr gut, oberhalb von 1,10 CAD den Großteil der Position zu verkaufen, auch wenn ich glaube, dass das "Spiel" noch nicht zu Ende ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.