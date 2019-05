Goldpreisumfrage: Wall & Main Street unentschlossen

Aus der aktuellen Umfrage zu den Entwicklungen des Goldpreises in dieser Woche, die von Kitco News veröffentlicht wurde, geht hervor, dass sowohl Main als auch Wall Street geteilter Meinung sind, was die Bewegungen des gelben Edelmetalls angeht.Insgesamt nahmen zwölf Marktexperten an der Umfrage teil. Dabei waren jeweils immer vier (33%) Teilnehmer der Ansicht, dass Gold jeweils steigen und fallen sowie Seitwärtsbewegungen zeigen wird.Zudem stimmten auch 475 Kitco-Leser ab. Dabei waren 207 (44%) der Befragten der Meinung, dass der Goldpreis sinken wird. Weitere 205 (43%) hielten es für wahrscheinlich, dass das Metall steigen würde. Die verbleibenden 63 (13%) prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de