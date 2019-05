Keine Verlagerung der indischen Goldreserven

Die Reserve Bank of India (RBI) stellte am Freitag klar, dass 2014 und danach kein Gold ins Ausland verlagert wurde, so ein Bericht der Economic Times . Diese Stellungnahme ist eine Reaktion auf Berichte in Print- und sozialen Medien, nach denen die RBI einen Teil ihrer Goldreserven 2014 ins Ausland gebracht hätte.Der Stellungnahme zufolge sei es gängige Praxis für Zentralbanken weltweit, ihre Goldreserven in den Lagerräumen anderer Zentralbanken, wie der Bank of England, zur sicheren Aufbewahrung zu halten. "Weiterhin sei festgehalten, dass 2014 oder danach kein Gold der RBI von Indien in andere Länder verlagert wurde. Somit sind die oben genannten Medienberichte sachlich inkorrekt", lautete es in der Stellungnahme.Die Kongresspartei twitterte einen Bericht, in dem es darum ging, dass 200 Tonnen Gold der RBI 2014 in die Schweiz verlagert wurden. "Transportierte die Modi-Regierung 2014 heimlich 200 Tonnen Gold der RBI in die Schweiz?", twitterte die Partei und verlinkte den Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de