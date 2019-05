HelloGold - Aufstrebende Plattform bietet Gold als Sparprodukt an

Die Goldsparplattform HelloGold strebt danach über den Goldhandel hinauszugehen und zu einer virtuellen Bank zu werden, so berichtet Salaam Gateway . In einem Interview erklärten die beiden Gründer der Plattform, Robin Lee und Ridwan Abdulah, unter anderem warum Fintech-Unternehmen Verbündete der Bankenbranche seien und nicht deren Feinde."Wir haben uns für Gold entschieden, da die finanziellen Vorteile, die das Halten von Gold als Absicherung gegen Inflation oder in schwierigen Zeiten mit sich bringt, weltweit intuitiv verstanden werden. Demnach war es für HelloGold nur logisch, Gold als primäres Sparprodukt zu wählen und es über die mobile Plattform mit einem erschwinglichen Mindestinvestment verfügbar zu machen", erklärte Lee, der zeitgleich CEO der Plattform ist.Gold sei eine gute und eine alternative Art zu sparen, so Lee. "Es ist einer der weltweit sichersten Vermögenswerten und sein Wert ist historisch in Übereinstimmung mit der Inflation gewachsen." Das Gold, das die Kunden der Plattform dort erwerben, sei vollständig allokiert und gehöre gänzlich dem Kunden.© Redaktion GoldSeiten.de