Teranga Gold Corp.: Reaktion nach den Zahlen

Wie im Update am Freitagnachmittag berichtet, konnte Teranga Gold sehr gute Quartalszahlen vorlegen. Die Produktion zog an und die Kosten wurden reduziert.Der Handel am Freitag war dann erneut dubios. Nach einem etwas festeren Start wurde die Aktie fast während des ganzen Tages im Bereich von 3,08 - 3,10 CAD gehandelt. Gegen Ende dann etwas höhere Kurse um 3,13 CAD:Ähnliche Handelsmuster sehen wir seit Wochen bei vielen Goldaktien in Kanada. Man kann nur Vermutungen anstellen, welche Spielchen hier im Hintergrund ablaufen.Entweder ist ein größerer Fonds unter Abgabedruck und andere Institutionen sammeln unten auf, ohne den Kurs treiben zu müssen oder Short-Seller treiben in den Aktien ihr Unwesen.Die Zahlen von Teranga waren sehr gut und das Unternehmen will aus der neuen Mine im laufenden Jahr mehr produzieren, als bisher geplant. Wir haben also eine klare Situation, in der der Preis und der Wert einer Aktie massiv auseinanderdriften.