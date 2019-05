Minco Silver Corp. mit Kursziel 0,26 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. zeigt sich, wie auch der gesamte Sektor, bis über den Jahreswechsel hinaus erholt. Doch so recht bullisch war es noch immer nicht und so haderte die Aktie bereits mit der Überwindung des vielbeachteten gleitenden 200-Tage-Durchschnitt im damaligen Bereich von 0,45 USD. Eine temporäre Konsolidierung wurde im Hinblick zur letzten Analyse vom 26. Februar zwar durchaus erwartet, doch mittlerweile liegt ein Verkaufssignal vor. Mehr dazu im Nachgang.Die Bullen verpassten im Februar/März des laufenden Handelsjahres definitiv ihre Chance. Die durchaus mögliche Stabilisierung oberhalb der Marke von 0,40 USD bzw. insbesondere des Levels bei 0,35 USD scheiterte und so geschah das unvermeidliche in Form weiterer Abgaben, welche gewiss noch nicht ihr Ende gefunden haben. Mit Unterschreitung des Niveaus von 0,35 USD generierte sich das getitelte Korrekturziel bei 0,26 USD. Dort in diesem Bereich, zu den Tiefständen vom Jahreswechsel um 0,26 USD, gelang zuletzt der Rebound. Doch ob dies erneut gelingt bleibt fraglich.Unterhalb des Dezembertiefs 2018 von 0,24 USD, droht jedenfalls eine weitere Kursschwäche bis zur runden Marke von 0,20 USD je Anteilsschein. Demgegenüber könnte nur eine erneute Stabilisierung um 0,26 USD entgegenstehen. Sollte es daher zu abermalig erhöhten Nachfrage durch die Käufer in diesem Kursbereich kommen, so sollte eine nachgeschaltete Erholungsbewegung nicht überraschen. In einer ersten Reaktion dürften Zugewinne bis zum nunmehrigen Widerstandsbereich von 0,35 bis 0,40 USD erfolgen.Eine weitere Performance bis über 0,42 USD hinaus sollte darüber hinaus zu einem Kauf bis hin zum Widerstandsniveau von 0,45 USD führen können. Wie die Reise oberhalb dessen weitergeht, bleibt aus heutige Sicht orakelt. Doch wäre zweifelsfrei über 0,46 USD per Tagesschluss mit einer Aufwertung bis mindestens 0,50 USD zu rechnen.Ein weiterer Rücklauf bis zum Test der Unterstützung bei 0,26 USD erscheint wahrscheinlich, sodass man erst den Test dieses Niveaus für mögliche Long-Engagements abwarten sollte. Gelingt jedoch der erneute Absprung, so könnte sich bei einer Erholung mitsamt einem Anstieg über 0,40/0,42 USD, eine weitere Erholungsbewegung bis 0,50 USD anschließen.Die Marke von 0,26 USD befindet sich im Visier der Bären. Die Abwärtsbewegung bis zu diesem Bereich könnte allerdings auch erst der Anfang sein. Den unterhalb des Dezembertiefs aus 2018 bei 0,24 USD besteht das Risiko einer weiteren Korrekturphase bis zur runden Marke von 0,20 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.