Silber in US-Dollar, Tages-Chart vom 26. April 2019

Silber in US-Dollar, Tages-Chart vom 1. Mai 2019

Beim Lesen von wöchentlichen Veröffentlichungen im Finanzsektor stößt man hauptsächlich auf Meinungen. Was kaufen, wann kaufen und Gründe, warum diese Empfehlungen sinnvoll sind. Ein sehr wichtiger Faktor beim Handel und bei der Anlage ist es jedoch, zu wissen, was man nicht tun sollte.Sie hören vielleicht Sätze wie "Geld regiert die Welt" oder "Lassen Sie Ihre Gewinne laufen". Die grundlegenden Prinzipien, die solche Aussagen unterstützen, wie Sie wirklich am besten handeln, werden aber leider selten beleuchtet. Was nicht zu tun ist, könnte die Überschrift einer langen Liste von Dingen sein, die Marktteilnehmer vermeiden sollten. Wir möchten auf ein Thema hinweisen, das auf einer solchen Liste einen hohen Stellenwert hat.Vor einer Woche hatten wir ein Einstiegssignal für den Silbermarkt, welches wir bereits am 13. April, in unserem damaligen Silber-Chartbook erwartet und geplant hatten.Dieser Trade lief schnell in die Gewinnzone und wir nahmen zügig die Hälfte der Positionsgröße heraus und konnten den Stopp auf das Einstiegsniveau nachziehen. Am 1. Mai 2019 wurde dann die noch verbliebene andere Hälfte auf dem Einstiegsniveau ausgestoppt.Am gleichen Tag, an dem wir zuerst bei unserem ersten Versuch, einen wöchentlichen Silber-Wendepunkt einzufangen, ausgestoppt wurden, gelang jedoch der Einstieg in Zone B. Dieser Handel wurde vor drei Wochen geplant und mit voller Positionsgröße ausgeführt.