Wird Bitcoin Gold ersetzen? WGC kommentiert

Ein Teil der Finanzwelt glaubt, dass Gold seine Position an Kryptowährungen verlieren könnte, insbesondere Bitcoin, so berichtet ZyCrypto . Diese Debatte wurde kürzlich aufgrund eines Werbevideos erneut entfacht, das darauf ausgelegt war, Investoren vom Goldhandel abzuschrecken und zu ermutigen, stattdessen in Kryptowährung zu investieren.Da das Video in weniger als 24 Stunden mehr als 100.000 Ansichten erhielt, war der World Gold Council (WGC) dazu gezwungen, die Position des gelben Edelmetalls als Wertanlage klarzustellen. Via Twitter kommentierte der WGC, dass Kryptowährungen in keinster Weise ein Ersatz für Gold seien.Des Weiteren schrieb Adam Perlaky, Manager of Investment Research des WGCs, in einem Artikel: "Gold ist weniger volatil, besitzt einen liquideren Markt, wird in einem etablierten Ordnungsrahmen gehandelt, besitzt eine gut verstandene Rolle im Investmentportfolio, besitzt wenige Schnittstellen mit Kryptowährungen hinsichtlich Nachfrage- und Angebotsquellen und ist ein sicherer Hafen."Der WGC sieht Bitcoin als Konkurrent, beteuert aber, dass Gold ein wichtiger Aspekt aller möglichen Investitionsarten sei.© Redaktion GoldSeiten.de