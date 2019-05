Matsa Resources Ltd.: Weitere Treffer auf Fortitude-North

Nach den letzten sehr guten Treffern auf der Red October Goldmine konnte MATSA heute weitere Gold-Treffer auf Fortitude North veröffentlichen (Link).Bei einer Diamantkernbohrung auf dem Gebiet, die zur besseren Einordnung der Strukturen durchgeführt wurde, ist das Unternehmen auf 8 Meter mit 2,94 g/t Gold gestoßen. Darin enthalten 5,75 Meter mit 3,8 g/t Gold und 1,3 Meter mit 6,73 g/t Gold.Die Treffer sollen eine Verlängerung der vorher ermittelten Treffer sein, bei denen die Firma 5 Meter mit 5,46g/t Gold ermittelt hat:Die Gegend ist weitestgehend unerforscht, da spezielle Bohrgeräte benötigt werden. Jedoch gibt es in der Umgebung diverse Weltklasse Goldminen, wie z.B. Sunrise Dam, Wallaby oder Granny Smith, die auf ähnlichem Terrain gefunden wurden. Matsa Resources will in den nächsten Wochen weitere Bohrungen dort durchführen, um die Spuren weiterzuverfolgen.Die nächsten guten Ergebnisse für Matsa, doch der Markt schläft. Vermutlich will man erst sehen, wie der Abbau auf Red October läuft, bevor man hier investiert. Durch die zuletzt hochgradigen Funde auf Red October (siehe rechts), stehen die Sterne aber gut für Matsa.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.