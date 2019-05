Wie viel Edelmetall befindet sich in einem Smartphone?

Wissenschaftler der University of Plymouth in England wollten aufzeigen, wie viele seltene und wertvolle Metalle in einem typischen Smartphone verbaut sind. Aus diesem Grund zerkleinerten sie ein iPhone in einem Mixer und erhitzten die pulverisierten Bestandteile auf 500° C und lösten es danach in Säure auf, um die Bestandteil aufzutrennen. Das berichtet das Silver Institute in seiner April-Ausgabe der Silver News Demnach besteht das Telefon aus 900 mg Wolfram, 70 mg Kobalt, 36 mg Gold und 90 mg Silber. Das Silber wurde größtenteils für elektrische Verbindungen, Schalter und Kleinkomponenten verwendet. Weitere Bestandteile des Telefons sind 33 g Eisen, 13 g Silizium und 7 g Chrom sowie kleinere Mengen anderer häufiger Materialien.Mehr als 1,4 Mrd. Smartphones werden jedes Jahr produziert und die Wissenschaftler unter der Leitung von Arjan Dijkstra und Colin Wilkins wollten die wachsende Abhängigkeit von seltenen Erdmaterialien aufzeigen, die neue Forderungen an die weltweite Bergbauindustrie erheben.© Redaktion GoldSeiten.de