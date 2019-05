Sprott: Gold als Diversifikationsstrategie

In einem Interview mit Investing News sprach Peter Grosskopf, CEO von Sprott, über die Investorenstimmung innerhalb der Goldbranche. Diese befände sich derzeit auf einem Rekordtief und würde das gelbe Edelmetall aktuell beeinflussen. Trotz des derzeitigen "Abwärtsteufelskreis" habe das aktuelle Klima am Goldmarkt "unglaubliche Kaufgelegenheiten" geschaffen."Gold ist wie ein Chamäleon. Zu verschiedenen Zeiten nimmt es die Identität verschiedener Vermögenswertklassen an. Aktuell, so glaube ich, ist es eher mit dem Aktienmarkt und dem Anleihemarkt verknüpft. Sollten sich diese beiden Märkte gut entwickeln, wie es aktuell der Fall ist, dann fällt der Goldpreis", so erklärte Grosskopf.Allgemein bleibe er optimistisch, was Gold angeht und meinte, dass es derzeit eine gute Zeit für Gold sei, was seine Rolle als Diversifikation angeht. "Aktuell ist es äußerst klug und vernünftig für Investoren, einen Teil ihres Reichtums - und vor allem einen Teil ihres Bargeldes - als Diversifikationsstrategie in Gold zu investieren."© Redaktion GoldSeiten.de