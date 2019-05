Perth Mint: Das Gold-Silber-Verhältnis

Das Gold-Silber-Verhältnis ist ein Maßstab dafür, wie viele Unzen Silber für eine Unze Gold erworben werden können, erklärt die australische Münzprägestätte Perth Mint in einem Blogartikel . Lange Zeit galten beide Edelmetalle als monetäre Metalle und das Verhältnis war allgemein festgelegt. Heutzutage jedoch schwankt es und spiegelt somit die Marktkräfte wider, die den täglichen Gold- und Silberpreis festlegen.Einige Hartwährungsenthusiasten verwenden das Gold-Silber-Verhältnis als Basis ihrer Handelsstrategie. Sie sind vor allem interessiert, wenn das Verhältnis deutlich von seiner Norm abweicht. In der Theorie soll ein hohes Gold-Silber-Verhältnis andeuten, dass es nun Zeit ist, Silber zu bevorzugen. Ähnlich soll ein niedriges Verhältnis ein Zeichen dafür sein, dass es ein guter Zeitpunkt ist, Gold zu erwerben.Aktuell bildet das Gold-Silber-Verhältnis eine Spitze bei etwa 86 zu 1; man braucht also 86 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Nichtsdestotrotz bringt der Handel basierend auf dem Verhältnis auch Schwierigkeiten mit sich, sollte man unvorsichtig sein, berichtet die Perth Mint.© Redaktion GoldSeiten.de