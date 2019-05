Indien - Goldimporte gestiegen

Goldimporte in Indien stiegen im April inmitten niedrigerer Preise und stärkerer Nachfrage vor dem zweitgrößten Anlass für Goldkäufe im Hindu-Kalender, so Bloomberg . Laut eines Informanten, der anonym bleiben will, da die Daten noch nicht veröffentlicht wurden, stiegen die Einfuhren im letzten Monat auf 121 Tonnen gegenüber 52,8 Tonnen im Vorjahreszeitraum. Auch im Vergleich zu 73 Tonnen im März stiegen die Einfuhren.Die Goldnachfrage in Indien steigt nach schwachen Umsätzen der letzten Jahre als höhere Preise und staatliche Beschränkungen auf dem Sektor lasteten. Der Bedarf im zweitgrößten Goldabnehmerland könnte in diesem Quartal laut World Gold Council aufgrund der Einkäufe in der traditionellen Hochzeitssaison, dem Fest Akshaya Tritiya und steigenden Getreidepreisen, die die Kaufkraft von ländlichen Verbrauchern steigern, steigen.Hindus kaufen an Akshaya Tritiya Gold und Silber in dem Glauben, dass es Glück und Wohlstand bringt. Das und ein Preisrückgang um 7% von einem mehr als 5-Jahres-Hoch im Februar stützen die Nachfrage. "Weil die Preise gesunken sind, hat es allen geholfen", sagte Chirag Sheth von Metals Focus Ltd. "Es gab eine gewisse Menge an aufgestauter Nachfrage auf dem Markt."© Redaktion GoldSeiten.de