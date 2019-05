121 Mining Investment - Nur die Pause vor dem Rohstoffbullenmarkt

Nun sei die Zeit, in der Investoren nach Mehrwert Ausschau halten sollten, erklärte Pablo Martin von 121 Mining Investment. Es gäbe keinen besseren Startpunkt als den Rohstoffsektor, so berichtet Kitco News . Obgleich das Interesse an der Bergbaubranche derzeit gering sei, nehme es langsam zu."Ich denke, dass die Märkte eine Denkpause einlegen, um herauszufinden, wie die Dinge gerade stehen. Ich halte das jedoch nicht für einen großen Rückgang. Die Investoren bereiten sich vielmehr auf den Beginn des Bullenmarktes vor", erklärte Martin.Des Weiteren gäbe es immer solides Interesse am Edelmetallmarkt, wenn Investoren aufgrund der Unsicherheit an den Finanzmärkten nach sicheren Häfen Ausschau halten. Ein weiterer Sektor, der Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte, sei der Batteriemetallsektor."Die Lithium- und Kobaltpreise sind im letzten Jahr zurückgegangen, doch das Argument bleibt", so meinte er. "Die Elektrofahrzeugrevolution nimmt an Fahrt auf; es bleibt jedoch abzuwarten, wie schnell sie sich entwickeln wird."© Redaktion GoldSeiten.de