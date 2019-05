B2Gold CEO: "Die Leute lernen nun ihre Lektion."

Eine Konsolidierungswelle trifft derzeit die Goldbergbaubranche, so berichtet Bloomberg . Man sollte jedoch nicht darauf zählen, dass Unternehmen übermäßig Geld für Assets ausgeben werden, so erklärte CEO von B2Gold Corp. Clive Johnson."In diesem Umfeld lernen die Leute nun ihre Lektion: Sich also nicht in Bieterkriege verwickeln zu lassen und irrsinnige Aufpreise zu zahlen, um Unternehmen zu übernehmen," meinte Johnson in einem Telefoninterview am Mittwoch. Das bedeute zudem, dass "Unternehmen, denen es nicht sonderlich gut geht", für besser geführte Unternehmen nicht attraktiv seien.Der Deal zwischen Barrick Gold Corp. und Randgold Resources Ltd. im September schürte Erwartungen, dass Käufer nicht mehr als den eigentlichen Wert der Assets bezahlen werden, um Vereinbarungen abzuschließen, so Johnson. B2Gold Corp. sei jedoch nicht daran interessiert, Deals abzuschließen, die über "großartige Explorationsmöglichkeiten" hinausgingen."Sagen Sie es weiter - keine Fusionen und Übernahmen für uns", erklärte er. "Wir werden nicht für Unzen bezahlen."© Redaktion GoldSeiten.de