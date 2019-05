Russland: Währungsreserven in 17. und 18. KW

Die Zentralbank der Russischen Föderation veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen der Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 26. April und 3. Mai 2019. So geht aus den Angaben hervor, dass in der 17. Kalenderwoche die internationalen Währungsreserven reduziert worden, allerdings in der 18. Kalenderwoche bereits wieder erhöht wurden.Demnach beliefen sich die russischen Gold- und Devisenreserven per 26. April auf insgesamt 489,8 Mrd. US-Dollar, 1,1 Mrd. US-Dollar weniger als in der Vorwoche. In der darauffolgenden Berichtswoche, die zum 3. März endete, betrugen die Währungsreserven 491,8 Mrd. US-Dollar und somit 2 Mrd. US-Dollar mehr als in der 17. Kalenderwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (18. KW 2018) ist eine Steigerung um 33,4 Mrd. US-Dollar festzustellen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de