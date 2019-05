Kinross Gold am GD200

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. teste unlängst im Rahmen fallender Kurse den GD/SMA200 an. Zuletzt erfolgte geradezu regelmäßig ein Abprall gen Norden von diesem Unterstützungsband. So auch diesmal? Klar wird der Goldpreis selbst hier eine zentrale Rolle spielen und so sollte man erst über 3,40 USD auf die Möglichkeit einer weiteren Performance setzen. Die Ziele hierbei sind 3,65 USD und der Widerstand bei 3,80 USD.Unter dem glatten Niveau von 3,00 USD verspricht sich hingegen eine weitere Schwächephase mit anhaltend fallenden Kursen bis mindestens zur Unterstützungszone bei 2,60 USD je Anteilsschein.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.