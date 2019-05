Randy Smallwood: Kryptowährungen sind ersetzbar, Gold nicht

Die Debatte zwischen Gold und Kryptowährungen geht weiter, wie Kitco News schreibt. In einem Telefoninterview meinte Randy Smallwood, CEO von Wheaton Precious Metals, jedoch, dass die einfache Physik zeigen würde, dass virtuelle Währungen Gold niemals ersetzen werden können."Das Schöne an Gold ist die Tatsache, dass es ein solides Asset ist. Es existiert schon seit geraumer Zeit und wird das auch weiterhin tun", erklärte er. "Das Problem mit den Kryptowährungen ist, dass der Markt sich konstant verändert und man ihn ständig im Blick haben muss." Alle Kryptowährungen seien virtuell und damit ersetzbar, so Smallwood. "Doch es gibt nur eine Art von Gold."Auch wenn das Edelmetall nichts von den virtuellen Währungen zu befürchten habe, so würde es weiterhin Gegenwinden in Form eines stärkeren US-Dollar gegenüberstehen. "Der US-Dollar bleibt die beste der vielen schlechten Weltwährungen." Investoren sollten sich jedoch fragen, wie lange das noch so bleiben kann.© Redaktion GoldSeiten.de