Keith Neumeyer (First Majestic Silver): Wenn die Hedgefonds wüßten, wie knapp Silber ist, würden sie den Preis sofort stark nach oben treiben

Keith Neumeyer, CEO von First Majestic Silver Corp. , stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Die Aktienmärkte werden künstlich erhalten, alle Zentralbanken arbeiten zusammen, Silber ist knapp, Medien verschweigen Tatsachen, ein Markt von 15 Mrd. $ im Jahr wird zum Kasino. Das Metall ist von größter Wichtigkeit, daher die Manipulation über Terminbörsen. First Majestic ist wesentlich effizienter geworden, Kosten um 10 Dollar gesenkt, Einsatz modernster Technologie. Ziel sind Ausbeuten über 90 Prozent. Das Unternehmen hat ca. 60% Umsatz aus dem Silberverkauf, also hoher Hebel auf Silber.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.