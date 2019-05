Korrekturmeldung: European Lithium führt Platzierung durch

10. Mai 2019 - European Lithium Ltd. (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI, NEX: EUR) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Platzierung durchführen wird, die in erster Linie qualifizierte Anleger in Europa anspricht. Der Ausgabepreis beträgt 0,09 AUD pro Aktie und soll dem Unternehmen einen Gesamterlös von bis zu 1,5 Millionen EUR (vor Ausgaben) einbringen (Platzierung). Der Erlös aus der Platzierung wird für die finale Machbarkeitsstudie (DFS) verwendet, die das Unternehmen derzeit in seinem Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich absolviert.Das Unternehmen wird bei der Emission von Aktien im Rahmen der Platzierung seine Emissionskapazität gemäß Börsenvorschrift 7.1. wahrnehmen. Das Unternehmen wird die Aktien in den nächsten 3 Wochen nach Geldeingang ausgeben und zuteilen.Tony Sage, Non-Executive ChairmanDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!