Goldpreis korrigiert im Abwärtstrend und erreicht 3-Wochen-Hoch

Goldpreis korrigiert im Abwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2018 bei einem letzten Kurs von 1.286,6 $.Ausgehend von dem im Februar erreichten Jahreshoch für den Goldpreis bei 1.349,8 $ liegt ein definierter Abwärtstrend vor, der sich durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs ausweist. In der vorvergangenen Woche wurde dabei auch ein neues Jahrestief bei 1.267,3 $ erreicht.In der vergangenen Woche konnte sich der Goldpreis weiter stabilisieren und erreichte in der Spitze ein 3-Wochen-Hoch bei 1.292,8 $. Zum Wochenschluß notierte der Goldpreis dann wieder etwas schwächer bei 1.286,6.Im Chart hat sich eine positive Korrekturkerze entwickelt. Der Abwärtstrend ist unterbrochen und wird korrigiert.Aus Sicht des Wochencharts liegt ausgehend vom Jahreshoch ein definierter Abwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für tendenziell weiter fallende Kurse am Goldmarkt liegt bei ca. 60%.Negativ zu werten sind die fallenden Hochpunkte der letzten Wochen und das die im Chart eingezeichnete rote Abwärtstrendlinie bislang nicht überwunden werden konnte.Mittelfristig könnte weiteres Abwärtspotential bis zur 50% Fibonacci Korrektur bei 1258,4 $ bzw. bis zum Dezembertief bei 1.226,6 $ vorliegen.Das aktuell negative Chartbild würde erst dann wieder auf positiv drehen, wenn das Aprilhoch bei 1.314,7 $ überschritten wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Entwicklung liegt jedoch nur bei ca. 40%. Das Chartbild würde sich tendenziell verbessern, wenn das Wochenhoch bei 1.292,8 $ überschritten wird.Ein neues Verkaufssignal und eine Bestätigung des Abwärtstrends würde dann vorliegen, wenn das Wochentief bei 1.278,1 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels