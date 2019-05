Goldpreisumfrage: Wall Street unentschlossen; Main Street bullish

Die wöchentliche Umfrage von Kitco News zur Goldpreisentwicklung in dieser Woche zeigt, dass sich unter den befragten Marktexperten erneut keine eindeutige Mehrheit für eine der drei zur Auswahl stehenden Kursbewegungen ausgebildet hat.An der Kitco-Umfrage nahmen 19 Marktexperten der Wall Street teil. Davon erwarten jeweils sieben (37%) einen Seitwärtsmarkt bzw. steigende Goldpreise in dieser Woche. Einen sinkenden Goldkurs erwarten fünf Teilnehmer (26%). In der letzten Woche verteilten sich die Goldpreiserwartungen der Wall Street noch zu gleichen Teilen auf die drei Kategorien der Umfrage.An der Online-Umfrage der Main Street nahmen 419 Kleinanleger teil. Etwas mehr als die Hälfte (53%), also 221, davon erwarten diese Woche steigende Goldpreise. Einen sinkenden Goldkurs prognostizieren 129 Kleinanleger (31%) und die restlichen 69 Teilnehmer (16%) rechnen mit einem Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de