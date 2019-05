VR Resources Ltd. kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis 1,3 Mio. $ an

Vancouver, 10. Mai 2019 - VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR; FWB: 5VR; OTCBB: VRRCF), das Unternehmen oder VR, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Finanzierung seines Budgets für die Exploration im Frühjahr 2019 eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis zu 1,3 Millionen Dollar durchführt.Die nicht vermittelte Privatplatzierung (die Finanzierung) wird aus bis zu 4.500.000 Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) zum Preis von 0,15 Dollar pro FT-Aktie bestehen, womit ein Bruttoerlös von 675.000 Dollar erzielt werden soll; dieser Teil der Finanzierung ist bereits vollständig gezeichnet. Darüber hinaus werden im Rahmen der Finanzierung bis zu 5.000.000 Einheiten zum Preis von 0,13 Dollar pro Einheit begeben, um einen Bruttoerlös von 650.000 Dollar zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Abschlussdatum der Finanzierung ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.Das Unternehmen muss unter Umständen eine Barprovision von 6 % auf einen ausgewählten Teil des Erlöses aus der Finanzierung zahlen.Der Erlös aus dem Flow-Through-Anteil der Finanzierung wird für drei separate, kostengünstige, aber leistungsstarke geophysikalische und geochemische Messungen verwendet, die planmäßig später in diesem Frühjahr im Konzessionsgebiet Ranoke in der kanadischen Provinz Ontario durchgeführt werden (wie in der Pressemeldung über das Konzessionsgebiet Ranoke vom 9. April 2019 beschrieben). Diese Arbeiten werden jene Bohrziele verfeinern, die sich bereits bei der Zusammenstellung der regionalen Untersuchungen und archivierten Bewertungsberichte der Regierung abgezeichnet haben. Hier könnten noch in diesem Jahr Bohrungen absolviert werden. Das Konzessionsgebiet Ranoke ist groß. Es besteht aus 345 Claims mit einer zusammenhängenden Fläche von 7.072 Hektar in einem 12 mal 12 Kilometer großen Gebiet. Es liegt 50 Kilometer nördlich der Straßenzufahrt zu Coral Rapids und 15 Kilometer von der CNR-Eisenbahnlinie entfernt, die die Ortschaft Moosonee im Gezeitengebiet 100 Kilometer im Nordosten versorgt. Der Erlös aus der Ausgabe der Einheiten wird für laufende Explorationsausgaben in den Konzessionsgebieten in Nevada, die Bewertung von Konzessionsgebieten und für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet.Der Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Mai 2019 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die in Verbindung mit dieser Finanzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Abschlussdatum gebunden.Die Aktien wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder eines anderen US-staatlichen Wertpapiergesetzes registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß U.S. Securities Act und aller anwendbarer US-staatlicher Wertpapiergesetze in den USA nicht angeboten oder verkauft sowie nicht an US-Personen (wie in der Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern es keine Ausnahmegenehmigung für eine solche Registrierung gibt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und auch keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar und die Aktien dürfen in keinem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Kauf rechtswidrig wäre. VR Resources Ltd. ist ein aufstrebendes Junior-Explorationsunternehmen, das auf chancenreiche Kupfer- und Goldprojekte in noch unerschlossenen Gebieten spezialisiert ist (TSX.V: VRR; Frankfurt: 5VR; OTCBB: VRRCF). VR kann auf ein Führungsteam mit umfassender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium verweisen. Das Unternehmen legt sein Hauptaugenmerk auf die Exploration von ausgedehnten Kupfer-Gold-Mineralisierungssystemen im Westen der Vereinigten Staaten. VR ist das Ergebnis von vier Jahren aktiver Explorationsarbeit in Nevada, die von einem in Vancouver ansässigen privaten Explorationsunternehmen umgesetzt wurde. VR verfügt über ausreichende Finanzmittel, um seine Explorationsstrategie umzusetzen. 