Bloomberg: Mehr Angst und niedrige Kosten heben Nachfrage nach Gold-ETF

Wie Bloomberg berichtet, ergeben eine erhöhte Verunsicherung und niedrige Gebühren eine gute Mischung für einen börsennotierten Fonds, der mit Gold gedeckt ist. Investoren legten letzte Woche bis einschließlich Donnerstag ca. 43 Millionen US-Dollar in GraniteShares Gold Trust an; die größten Zuflüsse seit Januar.Sichere Assets wie Bullion erhielten inmitten der stockenden Handelsgespräche zwischen China und den USA und der Unterbrechungen der Ölversorgung im Iran Auftrieb, so Mohit Bajaj von WallachBeth Capital LLC.Der Kostensatz von GraniteShares beträgt 17,5 Basispunkte gegenüber einem Durchschnitt von 49 unter den über 300 Edelmetall-ETFs, die Bloomberg beobachtet.© Redaktion GoldSeiten.de