MAG Silver Corp.: Ergebnisse des ersten Quartals

Vancouver - MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen") gibt die ungeprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate zum 31. März 2019 bekannt. Einzelheiten zum ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss und zum Lagebericht für das am 31. März 2019 endende Quartal finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com ) oder auf EDGAR (www.sec.gov ).Alle hierin enthaltenen Beträge werden in ´000 US-Dollar ("Tausend US$") angegeben, sofern nicht anders angegeben, opt = Unzen pro Tonne.- Gemeinsame formelle Genehmigung des Juanicipio-Projekts durch Fresnillo Plc und MAG nach dem Quartalsende angekündigt (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2019) und ein Vertrag über Engineering, Procurement and Construction Management ("EPCM") zur Überwachung der Minenentwicklung abgeschlossen.- Alle wichtigen Genehmigungen wurden eingeholt, Aufträge für langlebige Anlagen erteilt, und der Bau der Prozessanlage soll sofort beginnen; Fresnillo geht davon aus, dass die Produktion im zweiten Halbjahr 2020 beginnen wird, vorbehaltlich des endgültigen Detail-Engineerings.- Geschätztes präoperatives Anfangskapital von $395.000 (100%-Basis) zum 1. Januar 2018, abzüglich der seither angefallenen Entwicklungskosten von ca. $50.600 (das Unternehmen schätzt daher ca. $344.400 des verbleibenden Anfangskapitals auf einer 100%-Basis).- MAG ist mit liquiden Mitteln zum 31. März 2019 in Höhe von 128.607 US-Dollar gut finanziert, während Minera Juanicipio zum 31. März 2019 ein Betriebskapital von 10.121 US-Dollar hatte.- Die unterirdische Entwicklung wird in Juanicipio fortgesetzt, wobei nun mehr als 19 Kilometer (11,8 Meilen) der gesamten unterirdischen Entwicklung erreicht wurden.- 46.060 Meter ("m") Infill- und Step-out-Explorationsbohrprogramm, das Ende 2018 abgeschlossen wurde, mit Assays, die im Quartal zum 31. März 2019 veröffentlicht wurden (siehe Pressemitteilungen vom 4. März 2019):- Valdecaña als Deep Zone erweitert wurde- Tiefzone West: Einfüllloch P22 11,6 m (tatsächliche Breite) mit 783 Gramm pro Tonne ("g/t") (22,9 Unzen pro Tonne ("opt")) Silber, 2,57 g/t Gold, 6,52% Blei, 9,46% Zink, 0,32% Kupfer.- Tiefzone Ost: Ausstiegsloch P26: 6,3 m (tatsächliche Breite) mit einem Gehalt von 246 g/t (7,2 opt) Silber, 1,78 g/t (gedeckelt) Gold, 7,20% Blei, 11,63% Zink, 0,40% Kupfer.- Neue Hängewandader "Pre-Anticipada", die im Step-out-Loch P28 entdeckt wurde: 3,2 m (geschätzte wahre Breite) mit einem Gehalt von 472 g/t (13,8 opt) Silber, 0,31 g/t Gold, 0,39% Blei, 0,43% Zink und 0,03% Kupfer.- Neue "Venadas-Ader" mit einzigartiger Nordost-Ausrichtung ("NE") entdeckt: Loch VEN-1 Schnitt 3,0 m (Bohrbreite) mit einem Gehalt von 392 g/t (11,5 opt) Silber & 5,6 g/t Gold bietet neues Explorationspotenzial für Juanicipio."Das Jahr war ein einziger Meilenstein für MAG", kommentierte George Paspalas, President und CEO. "Die gemeinsame formelle Genehmigung des Projekts Juanicipio ist der Höhepunkt dessen, was wir als Partner von Fresnillo seit einiger Zeit tun, und gibt unseren Aktionären Sicherheit aud unseren Weg zum Produzenten. Ich betone jedoch weiterhin, dass das Explorationspotenzial des Joint-Venture-Vorkommens nach wie vor sehr vielversprechend ist und die Entdeckung der NE-orientierten Venadas-Ader ist der Beginn dessen, was wir für die nächste aufregende Chance halten, auf diesem bemerkenswerten Vorkommen erschlossen zu werden."Am 11. April 2019 gaben Fresnillo Plc und MAG als Aktionäre von Minera Juanicipio gemeinsam die formelle Genehmigung des Minenentwicklungsplans von Juanicipio bekannt. Die Partner von Minera Juanicipio haben auch eine EPCM-Vereinbarung abgeschlossen, in der die spezifischen Bedingungen festgelegt sind, unter denen Fresnillo den Bau der Prozessanlage und der zugehörigen Oberflächeninfrastruktur überwachen wird. Alle wichtigen Genehmigungen und Lizenzbestimmungen sind eingeholt, Aufträge für Material mit langen Lieferzeiten wurden erteilt und die Grundierung der Erstverarbeitungsanlagen hat begonnen. Das endgültige Detail-Engineering ist im Gange, die Gespräche mit den Bauunternehmern sind weit fortgeschritten. Das präoperative Anfangskapital wird auf einer 100%igen Basis auf 395.000 US-Dollar zum 1. Januar 2018 geschätzt, abzüglich der seit diesem Zeitpunkt angefallenen Ausgaben von ca. 50.600 US-Dollar, so dass geschätzte 344.400 US-Dollar des verbleibenden Anfangskapitals verbleiben (der 44%ige Anteil von MAG schätzte 151.500 US-Dollar).Fresnillo hat öffentlich mitgeteilt, dass es erwartet, dass Minera Juanicipio im zweiten Halbjahr 2020 mit der Produktion beginnt. Von den Partnern wurde eine Betreibervereinbarung abgeschlossen, die mit Beginn der kommerziellen Produktion in Kraft tritt. Darüber hinaus wurden von den Partnern sowohl Blei- als auch Zinkabnahmevereinbarungen getroffen, wonach beide Konzentrate von Met-Mex Peñoles, S.A. De C.V., in Torreón, Mexiko, behandelt werden.Beide Partner erkennen an, dass es im Lizenzgebiet erhebliche weitere Explorationsmöglichkeiten gibt, die in Zukunft über die derzeit geplanten 4.000 Tonnen pro Tag hinausgehen könnten. Das Projekt Juanicipio wird voraussichtlich rund 2.750 Arbeitsplätze während des Baus und 1.720 Arbeitsplätze bei voller Produktion schaffen.Die gesamte unterirdische Erschließung von Juanicipio erstreckt sich nun über mehr als 19 Kilometer, wobei der Schwerpunkt derzeit auf der Entwicklung der drei inneren spiralförmigen Fußwallrampen liegt, um die volle Streichlänge des Aderungssystems Valdecañas zu erreichen; dem Aushub und dem Bau der unterirdischen Brechkammer; dem Vortrieb der Förderrampe von beiden Enden zum und vom geplanten Mühlenstandort (das unterirdische Förderausgangsportal und über 1000 Meter Rampe sind nun fertig gestellt); der Integration zusätzlicher Belüftung und anderer damit verbundener unterirdischer Infrastrukturen sowie dem weiteren Bau von oberirdischen Infrastrukturanlagen.Eine Fotogalerie mit aktuellen Fortschritten bei der Entwicklung des Juanicipio ist verfügbar unter http://www.magsilver.com/s/PhotoGallery.aspDie Ergebnisse wurden im Quartal zum 31. März 2019 aus 48 Bohrungen (46.060 Meter) berichtet, die Ende 2018 fertiggestellt wurden (siehe Pressemitteilung vom 4. März 2019). Diese Bohrung wurde entwickelt, um angezeigte und abgeleitete Ressourcen zu verfüllen und die tiefe Zone seitlich und in die Tiefe weiter zu verfolgen.Derzeit befinden sich fünf Bohrgeräte auf der Baustelle. Die drei auf der Ader Valdecañas nutzen die Devico-Richtbohrtechnologie mit zwei konventionellen Bohrgeräten an anderer Stelle: eine auf der neu entdeckten Ader Venadas und eine auf einem abgelegenen zukünftigen Ziel.Qualifizierte Person - Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Untersuchungsergebnisse, basieren auf Informationen, die von Dr. Peter Megaw, C.P.G., einem zertifizierten professionellen Geologen, der eine "qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101" oder "NI 43-101") ist, erstellt wurden oder von ihm genehmigt wurden. Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er ein leitender Angestellter und bezahlter Berater der Gesellschaft ist.Zum 31. März 2019 verfügte die Gesellschaft über ein Betriebskapital von 128.011 US-$ (31. März 2018: 152.864 US-$) einschließlich liquider Mittel in Höhe von 128.607 US-$ (31. März 2018: 152.692 US-$ Bar- und Termineinlagen). Abgesehen von einer Büroraummietverpflichtung nach IFRS 16 hat die Gesellschaft derzeit keine Verbindlichkeiten und ist der Ansicht, dass sie über genügend Betriebskapital verfügt, um alle ihre Vorkommen und derzeit geplanten Programme für einen Zeitraum über das nächste Jahr hinaus zu erhalten. Die Gesellschaft leistet Kapitaleinlagen durch Barkredite an Minera Juanicipio als " vom Betreiber Fresnillo abgerufene " Barmittel, basierend auf genehmigten Joint Venture-Budgets. Das Unternehmen hat in dem am 31. März 2019 endenden Quartal auf eigene Rechnung 81 US-$ für das Joint Venture-Projekt Juanicipio ausgegeben und im Quartal keine Vorschüsse an Minera Juanicipio geleistet (31. März 2018: 5.767 US-$). Nach dem Quartalsende erhöhte das Unternehmen 10.780 US-Dollar an Minera Juanicipio, was seinem 44%igen Anteil an einem 24.500 US-Dollar Cash Call entspricht, um den Beginn des Baus von Prozessanlagen und die weitere Erschließung des Grundstücks unter Tage zu finanzieren.Der Nettoverlust der Gesellschaft für die drei Monate zum 31. März 2019 betrug 442 US-$ (31. März 2018: 183 US-$ Jahresüberschuss) oder 0,01 US-$/Aktie (31. März 2018: 0,00 US-$/Aktie). Der in der Berichtsperiode zum 31. März 2019 erfasste aktienbasierte Vergütungsaufwand verringerte sich auf USD 224 (31. März 2018: USD 404) und wird auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts der gewährten und in der Berichtsperiode unverfallbaren Kapitalbeteiligungen ermittelt. Das Unternehmen erwirtschaftete auch Zinserträge aus seinen liquiden Mitteln in Höhe von 844 US-Dollar (31. März 2018: 682 US-Dollar) für den Zeitraum bis zum 31. März 2019 und verzeichnete eine Erhöhung der Eigenkapitalerträge um 44% auf 282 US-Dollar (31. März 2018: 883 US-Dollar) von Minera Juanicipio. Die Gesellschaft verbuchte für den Zeitraum bis zum 31. März 2019 einen latenten Ertragsteuervorteil in Höhe von USD 319 (31. März 2018: USD 1.198) in Bezug auf die Veränderung temporärer zeitlicher Differenzen zwischen Buch- und Steuerbasis ihrer mexikanischen nicht-monetären Vermögenswerte.(www.magsilver.com) MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochwertige, gebietsspezifische, silberdominante Projekte in Amerika erforscht und vorantreibt. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Grundstück Juanicipio (44%), das im Rahmen einer Joint Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56%) entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaugebiet, und wir entwickeln derzeit die oberirdische und unterirdische Infrastruktur auf dem Grundstück, um einen täglichen Bergbaubetrieb von 4.000 Tonnen zu unterstützen, mit der operativen Expertise unseres JV-Partners Fresnillo Plc Darüber hinaus verfügen wir über ein aggressives Explorationsprogramm, das auf mehrere hochinteressante Ziele auf dem gesamten Grundstück abzielt. Darüber hinaus arbeiten wir weiterhin daran, den Oberflächenzugang zu unserem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Cinco de Mayo in Mexiko wiederherzustellen, während wir nach anderen hochwertigen, gebietsspezifischen Möglichkeiten suchen.Im Namen des Vorstands von MAG Silver Corp."Larry Taddei".FinanzvorstandKontakt Michael J. 