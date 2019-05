Alba Minerals übernimmt Vanadium-Uranprojekt Torado

Mine U3O8 V2O5 ungefähres

Name (%) (%) Verhältnis

Winkel 0,70 2,60 4:1

Confusion 0,47 2,13 4:1

Evening Star 0,24 2,00 8:1

Marjorie Ann 0,26 1,37 5:1

Morning Star 0,13 1,80 14:1

New Yellow 0,13 1,70 14:1

Spot



Sumner 0,07 1,79 12:1

Vista Grande 0,44 2,57 6:1

Wedge 0,38 1,68 4:1

V2O5

Probe Ost Nord U V V Äquival

ent



Anzahl UTM UTM ppm ppm % %

320475 119622427400280 12750 1,275 2,28

5 4



320476 119670427487230 10150 1,015 1,81

4 4



320477 119667427488280 3740 0,374 0,67

8 2



320478 119701427437550 4040 0,404 0,72

2 7



320479 119710427431420 2960 0,296 0,53

6 9



320480 119823427501<50 3890 0,389 0,69

7 3



320481 119814427499110 2870 0,287 0,51

0 5



320482 119809427494<50 2020 0,202 0,36

4 9



320483 119800427490<50 4890 0,489 0,87

5 4



320484 119806427494<50 8570 0,857 1,53

5 6

Vancouver, 14. Mai 2019 - Alba Minerals Ltd. (Alba) (TSX - Venture: AA / Frankfurt: A117RU / OTC: AXVEF) freut sich, über das Konzessionsgebiet Lyons mit seinen neun historischen Bergbaubetrieben zu berichten. Das Konzessionsgebiet befindet sich in 19 km Entfernung vom La Sal Complex (Betreiber Energy Fuels Inc. ), wo derzeit ein Testförderprogramm mit Fokus auf Vanadium stattfindet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46745/AA - Lyons Property NR - FINAL 11-14-19_DEPRcom1.001.png*Sage Plain Report: http://www.energyfuels.com/wp-content/uploads/2016/04/Sage_Plain_Technical_Report_March_18_2015.pdf*La Sal Report: http://www.energyfuels.com/wp-content/uploads/2016/04/La_Sal_-Technical_Report_March_25_2014.pdf*Whirlwind Report: http://www.energyfuels.com/wp-content/uploads/2016/04/Whirlwind_Technical_Report_Mach_15_2011.pdfDas Konzessionsgebiet Lyons liegt in Montrose County (Colorado), unmittelbar an der Grenze zwischen Utah und Colorado, und besteht aus 144 Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 2.975,04 Acres (1.204 Hektar). Die Konzessionen grenzen an den Colorado Highway 90, der Straßenfortsetzung des Utah Highway 46, der ab der Grenze zwischen den Bundesstaaten eine andere Bezeichnung trägt. Das Konzessionsgebiet ist über eine Abzweigung vom Highway mit Fahrzeugen mit Allradantrieb erreichbar.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46745/AA - Lyons Property NR - FINAL 11-14-19_DEPRcom1.002.pngAbbildung 1 - Konzessionseinheiten im Konzessionsgebiet LyonsDieses Konzessionsgebiet war Gegenstand umfangreicher Explorations- und Erschließungsaktivitäten, die im Jahr 1913 begannen und seither mit Unterbrechungen immer wieder stattfanden. Die meisten Bergbauaktivitäten fanden in den 1950er Jahren statt. Aus historischer Sicht wurde dem Rohstoff Uran bisher das größte Interesse beigemessen. Vanadium wurde als Nebenprodukt gewonnen und bisweilen auch als Primärelement, je nachdem, wie sich die Nachfrage zur jeweiligen Zeit gestaltete (Carter und Gualtieri, 1965).Aus dem Gebiet La Sal Creek, zu dem auch das Konzessionsgebiet Lyons gehört, wurden vor dem Jahr 1946 im Rahmen der Vanadiumproduktion laut Schätzung 11.440 Tonnen mit einem Erzgehalt von 220.788 kg V2O5 (rund 1,9 % V2O5) gefördert (Chenowith, 1981). Auf der geologischen Landkarte des La Sal Quadrangle (Carter und Gualtieri, 1965) sind innerhalb des Konzessionsblocks Lyons neun Minen eingezeichnet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46745/AA - Lyons Property NR - FINAL 11-14-19_DEPRcom1.003.jpegAbbildung 1 - Teilabschnitt des geologischen Lageplans zum La Sal Quadrangle, in dem die Standorte der neun Bergbaubetriebe innerhalb des Konzessionsgebiets Lyons ersichtlich sind. Vanadium-Uran-Verhältnisse sind für die verschiedenen Teilregionen im Quadrangle Report 6,3 : 1 für La Sal verfügbar.Mehrere Bergbaubetriebe wurden detailliert im Bericht des United States Geological Survey (USGS) erörtert. In Tabelle 1 sind die U3O8- und V2O5-Werte sowie deren ungefähres Verhältnis für jeden einzelnen der von Carter und Gualtieri (1965) bewerteten Bergbaubetriebe bis zum Ende der Studie (1956) angeführt.Tabelle 1 - Durchschnittswerte der bis 1956 ermittelten ErzgehalteIn Abbildung 3 sind einige der umfangreichen Explorationsprogramme, die vom USGS bis zum Jahr 1956 durchgeführt wurden, ersichtlich (in abgewandelter Form aus Carter und Gualtieri, 1965, Platte 4). Die kleinen Kreise auf dem Lageplan sollen Diamantbohrlöcher darstellen. Im Mineralgürtel La Sal Creek hat der USGS insgesamt 505 Bohrungen mit einem Gesamtbohrvolumen von 123.371 Fuß (37.603 m) absolviert. Die Umrisse des Konzessionsgebiets Lyons wurden auf der Karte eingeblendet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46745/AA - Lyons Property NR - FINAL 11-14-19_DEPRcom1.004.pngAbbildung 2 - Gebiet La Sal Creek mit Darstellung der vom USGS durchgeführten Arbeiten.Im September 2018 wurden im Konzessionsgebiet Lyons an der Oberfläche zehn Stichproben aus dem Gestein entnommen. Die Proben wurden an das Labor von ALS Laboratories in Reno (Nevada) zur Analyse übermittelt. In Abbildung 6.4 sind die Standorte der Probenahme innerhalb des Konzessionsgebiets Lyons ersichtlich. In Tabelle 2 sind die UTM-Koordinaten sowie die Analyseergebnisse zu den Uran- und Vanadiumwerten aufgelistet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46745/AA - Lyons Property NR - FINAL 11-14-19_DEPRcom1.005.jpegAbbildung 4 - Standorte der am 26. September 2018 gewonnenen ProbenTabelle 2 - Analyseergebnisse zu den bei Lyons an der Oberfläche entnommenen Proben.Die Transaktion mit Journey Exploration Inc. muss noch von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Bradley C. Peek, MSc, einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Vanadium-Uranprojekt Torado geprüft und genehmigt.Carter, W. D. und Gualtieri, J. L., 1956, La Sal Creek Area, Montrose County, Colorado: U. S. Geological Survey Trace Element Investigation TEI-620, S. 57-60.Chenowith, William L., 1981, The Uranium-Vanadium Deposits of the Uravan Mineral Belt and Adjacent Areas, Colorado and Utah: New Mexico Geological Society Guidebook, 32. Feldkonferenz, Western Slope, Colorado. Alba Minerals Ltd. ist ein in Vancouver ansässiges Junior-Rohstoffunternehmen, das über ein vielfältiges Portfolio von Projekten und Beteiligungen in Nord- und Südamerika verfügt. Alba konzentriert sich auf die Erschließung folgender Beteiligungen:Eine Beteiligung an Noram Ventures Inc. in Form von 3.800.000 Stammaktien. Noram ist ein auf die Exploration und Erschließung von Lithiumprojekten spezialisiertes Unternehmen, dessen Hauptprojekt eine abgeleitete Ressource von 146.000.000 Tonnen im Clayton Valley (Nevada) beherbergt.Das Lithiumprojekt Quiron II umfasst eine prospektive Lithiumexplorationskonzession mit 2.421 Hektar Grundfläche im Salar de Pocitos in der argentinischen Provinz Salta. Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 12 km nordöstlich des Pocitos-Prospektionsgebiets von Liberty One Lithium Corp. und in 19 km Entfernung vom Pocitos-Prospektionsgebiet von Pure Energy Minerals Ltd. Das Konzessionsgebiet Chascha Norte umfasst eine prospektive Lithiumexplorationskonzession mit 2.843 Hektar Grundfläche im südöstlichen Teil des Salar de Arizaro in der argentinischen Provinz Salta. Es befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den von Argentina Lithium & Energy Corp. sowie Lithium X betriebenen Lithiumsoleprojekten Arizaro.Das Goldkonzessionsgebiet Rainbow Canyon umfasst aussichtsreiche Goldexplorationsbereiche auf 417 Hektar Grundfläche und befindet sich in der Bergbauregion Olinghouse in Washoe County (Nevada).Das Konzessionsgebiet Muddy Mountain umfasst eine prospektive Lithiumexplorationskonzession mit 450,41 Hektar Grundfläche in den Muddy Mountains (Clark County, Nevada).Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.albamineralsltd.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Sandy MacDougall, Chairman & DirectorTel: (778) 999-2159Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens. Folgende wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die direkt oder indirekt in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt wurden: die Ungewissheit der zukünftigen Wirtschaftlichkeit und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!