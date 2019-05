Metals Focus: Palladium wird Platin 2019 übertreffen

Abweichende Trends der Fundamentaldaten für Platin und Palladium haben sich 2018 fortgesetzt und sollen zudem auch 2019 erhalten bleiben, so schreibt Metals Focus in seiner aktuellen Ausgabe von Precious Metals Weekly. Platin habe im letzten Jahr einen Überschuss von 10,8 Tonnen verzeichnet, während Palladium ein heftiges Defizit von 25,5 Tonnen unterhalten habe.Das beeinflusste die Investorenstimmung und trug dazu bei, dass Palladium den Platinpreis übertraf. Kürzliche Preisbewegungen, die auf eine Umkehr dieses Trends hindeuten, seien von spekulativen Kräften verursacht worden und seien demnach nur kurzfristig, so heißt es in dem Bericht. Platin solle 2019 einen Überschuss von 19,6 Tonnen und Palladium ein Defizit von 17,9 Tonnen verzeichnen.So wird prognostiziert, dass der oberirdische Bestand an Platin zum Ende des Jahres hin auf 9,7 Millionen Unzen ansteigen wird. Der oberirdische Palladiumbestand soll hingegen Ende des Jahres auf 12,9 Millionen Unzen zurückgehen.Zudem erwartet man, dass der Jahresdurchschnittspreis für Platin um 1% auf 875 Dollar je Unze fallen wird; der Palladiumpreis soll hingegen im Jahresvergleich um ganze 45% zulegen und 2019 auf 1.490 Dollar je Unze steigen.Die vollständige Ausgabe von Precious Metals Weekly können Sie auf der Seite von Metals Focus in englischer Sprache abonnieren © Redaktion GoldSeiten.de