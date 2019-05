92 Resources: Bestellung von Darren L. Smith zum Vice President of Exploration

Vancouver, 14. Mai 2019 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FWB R9G2) freut sich, die Bestellung von Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., zum Vice President of Exploration des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Smith ist seit 2017 als Projektleiter für die Explorationsaktivitäten des Unternehmens in den Konzessionsgebieten in Quebec verantwortlich und seit Juli 2018 Mitglied im Beirat des Unternehmens.Als ein beim Ordre des Géologues du Québec eingetragener Fachgeologe verfügt Herr Smith über mehr als dreizehn (13) Jahre Erfahrung in der Rohstoffexplorationsbranche und hat ein Master-Studium in Geologie an der Carleton University in Ottawa absolviert. Darren arbeitet zurzeit bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. in Quebec City, QC als Chefgeologe und Projektleiter und war im Laufe seiner Karriere an zahlreichen Projekten beteiligt bzw. hatte mit den verschiedensten Rohstoffen - unter anderem mit Karbonatitkomplexen und den damit verbundenen Seltenerdmetallen (Tantal, Niob, Scandium), Seltenerdelementen (SEE), Lithiumpegmatit, Graphit, Phosphat, Flussspat, Uran, Kobalt sowie Basismetallen und Edelmetallen - zu tun.Darrens Erfahrungsschatz umfasst alle Projektleitungsagenden auf Führungsebene, unter anderem die Planung und Umsetzung von Programmen, die Erstellung von Fachberichten, sowie die Flächenbewirtschaftung, Öffentlichkeitsarbeit und Offenlegung von Informationen über das Unternehmen. Er war für die fachliche Betreuung von Projekten auf PEA-, Vormachbarkeits- und Machbarkeitsebene zuständig bzw. beaufsichtigte komplexe Metallurgieprogramme für verschiedene Rohstoffe.Im Laufe seiner Karriere konnte Herr Smith weitreichende Erfahrungen in der Junior-Rohstoffexplorationsbranche sammeln und war unter anderem in Beratungs- und Verhandlungsgespräche mit hochrangigen Vertretern verschiedener Regionalregierungen, Branchenführer, Kommunen und indigenen Gruppierungen eingebunden. In diesem Zusammenhang wurde er während seiner Laufbahn auch häufig als Redner bei Konferenzen und in verschiedenen Workshops auf wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene verpflichtet. Neben seiner Vortragstätigkeit im Rahmen von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kooperationen kann Herr Smith als Autor auch auf zahlreiche internationale und von Branchenkollegen begutachtete Publikationen verweisen.Adrian Lamoureux, President & CEO des Unternehmens, meint: Wir freuen uns sehr darüber, dass Darren unser Unternehmen als Vice President of Exploration verstärkt. Darren bereichert unser Team mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz und Know-how und hat an der jüngsten Zusammenlegung der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete Corvette-FCI im Zuge der Optionsvereinbarung mit Osisko Mining maßgeblich mitgewirkt. Mit einem kompetenten Team ausgestattet, sehen wir den diesjährigen Sommeraktivitäten freudig und erwartungsvoll entgegen. Dank unserem Grundbesitz, der an das von Midland Exploration bearbeitete Konzessionsgebiet Mythril und deren hochgradige Cu-Au-Mo-Ag-Entdeckung grenzt, sind wir außerdem bestens für eine Entdeckung gerüstet.Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in den benachbarten Konzessionsgebieten (z.B. Mythril) nicht notwendigerweise Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens (z.B. FCI oder Corvette) zulassen. 92 Resources Corp. ist ein Junior-Unternehmen der Rohstoffexplorationsbranche, das sich auf den Erwerb und den Ausbau von strategisch günstigen Prospektionsgebieten konzentriert und sich damit für den global fortschreitenden Wandel hin zu modernen Umwelttechnologien unter Einsatz von Basismetallen, Edelmetallen und Lithium positioniert.Die Hauptprojekte des Unternehmens sind das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI, an dem sich das Unternehmen über eine Optionsvereinbarung mit Osisko Mining 75 % der Anteile sichern will. Beide Konzessionsgebiete befinden sich in der Region James Bay in Quebec. Die Konzessionsgebiete liegen nebeneinander und bergen umfangreiches Potenzial für eine Gold-Kupfer-Lithiummineralisierung. Veranschaulicht wird dieses Potenzial durch das Prospektionsgebiet Golden Gap (mit Erzgehalten zwischen 3,1 und 108,9 g/t Au in Stichproben aus Aufschlüssen sowie 10,5 g/t Au auf 7 m in einem Bohrloch), das Prospektionsgebiet Tyrone-T9 (mit 1,15 % Cu auf 2,1 m in einer Schlitzprobe) und das Pegmatit-Prospektionsgebiet CV1 (mit 2,28 % Li2O auf 6 m in einer Schlitzprobe).Darüber hinaus gehören dem Unternehmen noch das Lithium-Goldkonzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Frac Sand (BC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (NWT), an dem das Unternehmen zu 40 % beteiligt ist, sowie mehrere weitere Projekte in Kanada.Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte President & CEO Adrian Lamoureux (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.Für das Board of Directors:ADRIAN LAMOUREUXAdrian Lamoureux, President & CEODie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!