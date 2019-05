Cartier Resources durchteuft 5,0 g/t Gold auf 5,1 m in der Zone 3E bei der Mine Chimo

Bohrloch von bis Länge (m) Au Goldzone Goldstruktur

(m) (m) (g/t

)





CH19-51AE602,3603,00,7 13,93E 3

enthalten597,9603,05,1 5,0

in



CH19-51A 596,0597,01,0 7,1

enthalten594,2601,08,4 2,5

in



CH19-50 457,3458,31,0 23,7

CH19-51W 567,0568,01,0 11,82B 2

enthalten551,0585,434,4 1,1

in

Val-dOr, 14. Mai 2019 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier) gibt neue Bohrergebnisse bekannt. Es wurde ein 5,1 m breiter Abschnitt mit einem Goldgehalt von 5,0 g/t durchteuft. Diese Ergebnisse stammen aus der Zone 3E im Konzessionsgebiet Chimo Mine, 45 km östlich von Val-dOr (Abbildung: https://ressourcescartier.com/wp-content/uploads/2018/06/190514_Zone-3E_FIGURE.pdf).In der Zone 3E wurde außerdem ein 1,0 m breiter Abschnitt mit 23,7 g/t Gold bzw. ein 1,0 m breiter Abschnitt mit 7,1 g/t Gold - enthalten in einem mächtigeren Abschnitt von 8,4 m mit 2,5 g/t Gold - durchschnitten. In der Zone 2B, 30 m nördlich, wurde ein 1,0 m breiter Abschnitt mit 11,8 g/t Au - enthalten in einem mächtigeren Abschnitt von 34,4 m mit 1,1 g/t Au - durchteuft.Diese Ergebnisse, die aus einer Tiefe von 450 m stammen, weisen auf das Potenzial für die Erschließung einer neuen Goldmineralisierung in der Tiefe in Zone 3E hin, nur 100 m von den unterirdischen Infrastruktureinrichtungen entfernt, meint President und CEO Philippe Cloutier.Die Längen werden entlang der Bohrkernachse gemessen. Die wahre Mächtigkeit wurde nicht ermittelt. Das Unternehmen errichtet zurzeit Drahtgitter für die 24 mineralisierten Zonen und die bestehende Infrastruktur der ehemaligen Mine Chimo, um die Größe (Mächtigkeit) einer jeden mineralisierten Zone so genau wie möglich zu ermitteln.Der Schwerpunkt der aktuellen Phase-III-Bohrungen liegt auf der Erweiterung der Größe der goldhaltigen Zonen 5NE, 5M4 und 6N1, die sich in der Nähe bestehender Mineninfrastrukturen befinden.- Aus der Mine Chimo wurden 379.012 Unzen Gold gefördert (MERN DV 85-05 bis DV-97-01).- Cartier besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Konzessionsgebiet.- Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich im Nahbereich von 6 Auftragsmühlen.- Von 3 unterschiedlichen Produzenten wurden aus 14 Zonen mit Unterbrechungen mit Gold mineralisiertes Material gefördert.- Die Mineninfrastruktur besteht aus einem Netz aus Stollen, die auf 19 Ebenen verteilt sind. Verbunden sind sie über einen 965 Meter tiefen, aus drei Kammern bestehenden Schacht. Das Fördergerüst und die obertägigen Anlagen wurden 2008 abgebaut, die Stromversorgung und die Sandgrube sind aber immer noch vorhanden.Cartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Quebec gilt aufgrund seiner von Rohstoffen dominierten Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung konsequent als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt. Im Jahr 2018 wurde Quebec vom Fraser Institut neuerlich zu einem der für Investoren attraktivsten Rechtssysteme der Welt gekürt.- Das Unternehmen verfügt mit mehr als 6,0 Millionen Dollar an Bankreserven über eine hohe Liquidität und kann auf bedeutende Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie Agnico Eagle Mines, JP Morgan UK sowie die Quebec Investment Funds zählen.- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die ein Explorationspotenzial für einen schnellen Ausbau aufweisen.- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten. Abitibi ist eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt, wobei der Rohstoffschwerpunkt hier auf Golderzen liegt.- Ziel des Unternehmens ist es, seine vier Hauptprojekte in Form von Bohrprogrammen zu erschließen. All diese Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Bewertungen übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits Bohrziele ermittelt, die den Lagerstätten, die für jedes einzelne Projekt abgegrenzt wurden, sehr ähnlich sind.- Die von Cartier im Projekt Chimo Mine absolvierten Phase-I- und Phase-II-Bohrungen umfassten 109 Löcher mit einer Gesamtlänge von 49.140 m. Diese Arbeiten demonstrierten die Kontinuität der primären Goldzonen 5B und 5M unterhalb der bestehenden Bergbauinfrastrukturen, erkundeten die Erweiterungen von 20 Goldzonen in den Randbereichen der Hauptzonen und erprobten die Erweiterungen von 8 vorrangigen Goldzonen genauer. Dies führte zur Entdeckung der Zone 5NE sowie der Erweiterung des Potenzials der Zonen 6N1 und 5M4.Alle in dieser Pressemeldung erwähnten Längen wurden entlang des Bohrkerns gemessen. Die NQ-Kernproben werden auf eine Korngröße von bis zu 80 % Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 8 Mesh zerkleinert und anschließend auf eine Korngröße von bis zu 90 % Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 200 Mesh pulverisiert. Cartier fügt dem Probenstrom zur Qualitätskontrolle 5 % zertifizierte Standardproben und zusätzlich 5 % sterile Proben hinzu. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé (Quebec) ausgewertet. Die 50 g-Einwaagen werden anhand einer Brandprobe und einer Atomabsorption analysiert. Bei allen Proben, die sichtbares Gold aufweisen, werden 1.000 g Gestein direkt anhand der Metallsiebung analysiert.Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, geprüft und freigegeben. Herr Lavallière ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.Philippe Cloutier, P.Geo., President und CEOTelefon: 819 856-0512philippe.cloutier@ressourcescartier.comwww.ressourcescartier.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.