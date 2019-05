Caledonia Mining Corporation Plc.: Ergebnisse für das Quartal zum 31. März 2019

Q1 Q1 VerändeKommentar

2018 2019 rung

%

Produziertes12.92411.948-7,6% Die geringere Goldproduktion war

Gold hauptsächlich auf die niedrigere

(oz) Qualität zurückzuführen, die mit

dem Minenplan übereinstimmte. Die

in den Vorquartalen aufgetretene

Gradverwässerung wurde weitgehend

aufgegriffen. Die Produktion lag

unter den Planungen, was

hauptsächlich auf die



geringere als die geplante Tonnage

zurückzuführen

ist.



On-Mine 687 794 15,6% Die On-Mine Kosten stiegen

Kosten pro aufgrund der hohen Fixkosten von

Unze

($/ Blanket, die sich bei niedrigen

Unze) Non-IF Produktionsniveaus negativ

RS- auswirken. Die Arbeitskosten

Messungen wi sowie die Kosten und Verbräuche

e für bestimmte

"On-Mine Verbrauchsmaterialien waren

Cost per ebenfalls höher, aber wie

ounce", erwartet.

"AISC" und

"Average

Realized

Gold

Price"



werden in di

eser

Mitteilung

verwendet

. Eine

Erläuterung

der

Non-IFRS-Ke

nnzahlen

finden Sie

in

Abschnitt

10 der

MD&A des

Quartals.





All-in-Neben832 943 13,3% Der Anstieg der AISC ist auf die

kosten höheren Kosten pro Unze

($/ zurückzuführen, die durch

oz) ("AISC") geringere nachhaltige

1 Investitionen und geringere

Verwaltungskosten teilweise

kompensiert wurden.





Durchschnitt1,312 1,284 -2,1% Der durchschnittliche realisierte

licher Goldpreis spiegelt den

realisierte vorherrschenden erhaltenen

r Goldpreis wider: Einnahmen aus

Goldpreis ( dem Exportkreditanreiz ("ECI")

$/oz und dem

)1

Goldstützpreis werden als

"sonstige Erträge"



ausgewiesen.

Bruttogewinn6,223 4,284 -31,2% Der Bruttogewinn war niedriger,

Der was auf eine Verringerung der

Bruttogewin Anzahl der verkauften Unzen und

n ergibt höhere Kosten pro Unze

sich nach zurückzuführen ist.

Abzug von

Lizenzgebüh

ren,

Produktions

kosten und

Abschreibun

gen, aber

vor

Verwaltungs

kosten,

sonstigen

Erträgen,

Zins- und

Finanzierun

gskosten

und

Steuern.





Den Aktionär3,154 9,318 195,4% Der den Aktionären zurechenbare

en Reingewinn stieg aufgrund von

zurechenbar Währungsgewinnen und dem Gewinn

er aus der Veräußerung eines

Reingewinn Tochterunternehmens, dessen

Gesamteffekt den niedrigeren

Bruttogewinn überkompensierte.





Bereinigtes 40.8 23.0 -43,6% Das bereinigte unverwässerte

unverwässer Ergebnis

tes

Ergebnis je Aktie beinhaltet keine latenten

je Aktie Steuern, Fremdwährungsgewinne und

("EPS") den Gewinn aus der Veräußerung

Das einer Tochtergesellschaft.

bereinigte

EPS ist

eine

Nicht-IFRS-

Kennzahl,

die darauf

abzielt,

die

gewöhnliche

Handelsleis

tung



Caledonias w

iderzuspiege

ln. Eine

Erläuterung

der

Non-IFRS-Ke

nnzahlen

finden Sie

in

Abschnitt

10 der

MD&A des

Quartals.







(Cent)

Nettozahlung13.3809,742 -27,2% Nettoliquidität bleibt stark

s

-mittel und

Ä

quivalente

Cashflow aus7.045 6,275 -10,9% Der Cashflow aus laufender Geschäft

laufender stätigkeit bleibt robust und

Geschäfts-t übertrifft die Investitionen im

ätigkeit Quartal.

($000s)

3 Monate bis 31. Mä

rz



2019 2018





$ $





Umsatzerlöse 15,920 18,059

Lizenzgebühr (819) (904)

Produktionskosten (9,769) (10,010)

Abschreibungen (1,048) (922)

Bruttogewinn 4,284 6,223

Sonstiges Ergebnis 1,200 1,381

Verwaltungsaufwand (1,396) (1,542)

Gewinn aus dem Verkauf der 5,409 -

Tochtergesellschaft



Fremdwährungsgewinne 3,280 71

Anteilsbasierter Aufwand mit Ausgleich - (14)

durch

Eigenkapitalinstrumente



Aktienbasierte Aufwendungen mit Barausgle (361) (114)

ich



Kosten für Goldabsicherung (130) -

Betriebsergebnis 12,286 6,005

Finanzergebnis (48) (16)

Ergebnis vor Steuern 12,238 5,989

Steueraufwand (1,519) (2,110)

Periodenergebnis 10,719 3,879



Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in die Gewinn- und

Verlustrechnung umgegliedert werden

oder werden

können.



Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen für a (144) 208

usländische

Geschäftsbetriebe

Umgliederung der kumulierten (2,109) -

Währungsdifferenzen aus dem Verkauf von

Tochterunternehmen



Gesamtergebnis der Periode 8,466 4,087



Gewinn, der auf:

Aktionäre der Gesellschaft 9,318 3,154

Nicht beherrschende Anteile 1,401 725

Periodenergebnis 10,719 3,879



Gesamtergebnis, das auf:

Aktionäre der Gesellschaft 7,065 3,362

Nicht beherrschende Anteile 1,401 725

Gesamtergebnis der Periode 8,466 4,087



Ergebnis je Aktie (in Cent)

Basis 88.6 29.3

Verwässert 88.5 29.2

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Cent) (

i)



Basis 23.0 40.8



Konsolidierte Bilanz (ungeprüft)

($000s) Stand 31. März31. Dezembe

am r



2019 2018

Summe langfristiges Vermögen 102,625 97,525

Vorräte 9,068 9,427

Geleistete Anzahlungen 1,077 866

Forderungen aus Lieferungen und 5,456 6,392

Leistungen und sonstige

Forderungen



Goldsicherungsforderung 194 -

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel 9,742 11,187

äquivalente



Zur Veräußerung gehaltene Vermöge - 296

nswerte



Bilanzsumme 128,162 125,693

Summe langfristige Verbindlichkei 29,694 34,687

ten



Verbindlichkeiten aus 9,700 10,051

Lieferungen und Leistungen und

sonstige

Verbindlichkeiten



Verbindlichkeiten aus Ertragsteue 1,205 1,538

rn



Aktienbasierte Vergütungen mit 134 -

Barausgleich - kurzfristiger

Anteil



Verbindlichkeiten im - 609

Zusammenhang mit zur

Veräußerung gehaltenen

Vermögenswerten



Total Verbindlichkeiten 40,733 46,885

Total Eigenkapital 87,429 78,808

Summe der Passiva 128,162 125,693





Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

($000s)

3 Monate bis 31. März

2019 2018

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus betrieblicher Tätigkeit 6,633 7,684

erwirtschaftete Zahlungsmittel





Nettozinsaufwand (112) (38)

Gezahlte Steuern (246) (601)

Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tät 6,275 7,045

igkeit





Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen (5,140) (5,158)

Einzahlungen aus dem Verkauf von 1,000 -

Tochterunternehmen



Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (4,140) (5,158)



Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Gezahlte Dividenden (738) (899)

Rückzahlung der befristeten Kreditlinie - (375)

Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit (738) (1,274)



Nettozunahme der liquiden Mittel 1,397 613

Wechselkursbedingte Veränderungen des Fin (2,842) 11

anzmittelbestands



Zahlungsmittel und 11,187 12,756

Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der

Periode



Zahlungsmittel und 9,742 13,380

Zahlungsmitteläquivalente am Ende der

Periode (ohne

Kontokorrentkredite)

St. Helier, 14. Mai 2019 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse für das erste Quartal 2019 ("Q1" oder das "Quartal") bekannt.Die Goldproduktion im Quartal lag mit 11.948 Unzen rund 8 Prozent unter dem ersten Quartal 2018 (dem "Vergleichsquartal" oder "Q1 2018"). Die Produktion wurde durch die niedrigere Qualität beeinträchtigt, obwohl dies im Rahmen des Minenplans erwartet wurde.Der konsolidierte Betriebsgewinn vor Steuern von 12,3 Mio. US-Dollar für das Quartal lag 105 Prozent über dem Wert des ersten Quartals 2018, obwohl dieser Anstieg ausschließlich auf außergewöhnliche Wechselkursgewinne von 3,3 Mio. US-Dollar nach der Abwertung der einheimischen simbabwischen Währung und einen Gewinn aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft von 5,4 Mio. US-Dollar zurückzuführen ist.Der zurechenbare Gewinn nach Steuern lag mit 9,3 Mio. US-Dollar ebenfalls deutlich über dem Vergleichsquartal 2018, was auf Sondermaßnahmen zurückzuführen ist, die den niedrigeren Bruttogewinn überkompensierten. Währungsgewinne und Veräußerungsgewinne sind in dem bereinigten Ergebnis je Aktie Caledonias von 23 Cent nicht enthalten, das 44 Prozent unter dem Vergleichsquartal lag, was im Wesentlichen auf eine geringere Produktion und höhere Kosten im Bergbau zurückzuführen ist.Der operative Cashflow für das Quartal betrug 6,3 Mio. US-Dollar (Q1 2018; 7,0 Mio. US-Dollar), und die Bilanz des Unternehmens ist mit 9,7 Mio. US-Dollar zum 31. März 2019 weiterhin solide. Die unten angegebenen Beträge werden in Tausend US-Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben oder der Kontext etwas anderes erfordert."Ungeachtet der Produktionsschwierigkeiten, die sich aus der unter den Erwartungen liegenden Produktionstonnage, der unzuverlässigen Stromversorgung und dem niedrigeren Minengrad ergaben, war die Cash-Generierung für das Quartal mit 6,3 Mio. USD solide und ausreichend, um sowohl die Investitionen in das Central-Shaft-Projekt von 5,1 Mio. USD als auch die regelmäßige vierteljährliche Dividende Caledonias zu unterstützen und eine gesunde Bilanz mit Nettoliquidität von 9,7 Mio. USD Ende März zu führen."Die Arbeiten zum Teufen der Zentralwelle bleiben auf Kurs. Ich gehe davon aus, dass der Schachtbau Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein wird, woraufhin weitere 12 Monate benötigt werden, um den Schacht vor seiner Inbetriebnahme Mitte 2020 auszurüsten, und wir können damit beginnen, die Produktion auf unser Ziel von 80.000 Unzen pro Jahr bis 2022 zu steigern. Diese Produktionssteigerung wird wesentlich zur Senkung der Betriebskosten durch Skaleneffekte beitragen, und wir freuen uns darauf, die Cashflows und Erträge bei der Inbetriebnahme des Schachtes weiter zu steigern."Wir halten an unserer für das Gesamtjahr gültigen Produktionsprognose von 53.000 - 56.000 Unzen für 2019 fest. Ich freue mich auf eine verbesserte Kostenentwicklung in den verbleibenden Quartalen des Jahres, da wir davon ausgehen, dass die positiven Auswirkungen der verbesserten Produktion in den folgenden Quartalen des Jahres 2019 spürbar sein werden."Der frühe Teil des Quartals wurde durch einige erhebliche makroökonomische Störungen herausgefordert. Insbesondere die Fortsetzung der Währungsbindung zwischen Inlandswährung und US-Dollar führte zu erheblichen Belastungen für unsere Mitarbeiter in Simbabwe aufgrund ihrer geringeren Kaufkraft, die sich auf die Arbeitsmoral auswirkte. Die Aufhebung der Währungsbindung Ende Februar führte zu einer Abwertung der lokalen Währung und ermöglichte es dem Management, Maßnahmen zur Behebung der Situation unserer Mitarbeiter zu ergreifen. Dies hat in Verbindung mit anderen Maßnahmen zur Behebung operativer Probleme zu einer Leistungssteigerung geführt: Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Produktion im April fast genau wie geplant verlief, und wir sind zuversichtlich, dass sich die Produktion im weiteren Verlauf des Jahres 2019 verbessern wird."Die Abwertung hatte jedoch einen einmaligen positiven finanziellen Einfluss auf unsere Ergebnisse mit einem Wechselkursgewinn von 3,3 Mio. US-Dollar aus der Neubewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf lokale Währung lauten. Für die Zukunft ist das Management optimistisch, dass die derzeitige Geldpolitik ein stabileres wirtschaftliches Umfeld schaffen könnte, vorausgesetzt, dass der Wechselkurs, der zur Berechnung der auf die lokale Währung lautenden Goldeinnahmen von Blanket verwendet wird, die wirtschaftlichen Grundlagen berücksichtigt."Die Stückkosten im Quartal, obwohl höher als im Vergleichsquartal 2018, lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die relativ hohe Fixkostenkomponente von Blanket macht unser Geschäft besonders anfällig für Produktionsvolumina. Die Barausgaben pro Unze von 794 US-Dollar und die AISC von 943 US-Dollar lagen 15,6 Prozent bzw. 13,3 Prozent über dem Vergleichsquartal 2018, obwohl sie im Rahmen des Budgets lagen."Das Betriebsergebnis wurde durch einmalige Sondergewinne aus dem Verkauf von Eersteling (einer südafrikanischen Goldmine, die seit vielen Jahren in Pflege und Wartung gehalten wird) und den Wechselkursgewinn aus der Abwertung der Landeswährung gesteigert."Ich freue mich besonders, dass wir in einer für alle unsere Mitarbeiter in Simbabwe eindeutig schwierigen Zeit ein sicheres Arbeitsumfeld erhalten haben. Gemeinsam mit meinen Kollegen möchte ich allen Führungskräften und Mitarbeitern für ihren Beitrag zu dieser Leistung unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Ungeachtet der Herausforderungen, die im Quartal zu bewältigen waren, bleiben wir ermutigt von der allgemeinen Ausrichtung der Politikentwicklung, die unserer Meinung nach zu verbesserten Betriebsbedingungen und einem besseren Investitionsklima in Simbabwe führen wird. Die jüngste positive Entwicklung in dieser Hinsicht ist die Einführung eines Goldstützpreises von 1.368 US-Dollar pro Unze, einer Prämie über dem vorherrschenden Spotpreis, um die inländische Goldproduktion anzukurbeln. Auch auf der Explorationsebene sind wir besonders ermutigt durch die geologische Prospektivität Simbabwes und prüfen weiterhin potenzielle Investitionsmöglichkeiten".Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Maurice MasonTel: +44 759 078 1139WH IrelandAdrian Hadden/Jessica Cave/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 3204In EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staigerwww.resource-capital.chinfo@resource-capital.chHinweis: Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 offengelegt werden.Warnhinweis zu zukunftsweisenden Informationen: Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen Erwartungen, Absichten, Plänen und Überzeugungen Caledonias beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsorientierte Informationen können oft durch zukunftsorientierte Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "zielen", "planen", "zielen", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen, oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen identifiziert werden. Beispiele für zukunftsorientierte Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognose, Schätzungen der zukünftigen/gezielten Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitpläne für die weitere Exploration und Bohrung und Entwicklung. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versäumnis, geschätzte Ressourcen und Reserven zu bilden, der Gehalt und die Gewinnung von Erz, das von Schätzungen abweichend abgebaut wird, der Erfolg künftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen über die Repräsentativität der Mineralisierung, die ungenau sind, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichtlieferung erforderlicher behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politisches Risiko; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, der Verringerung der Mengen oder der Qualität der Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, Eigentum des Unternehmens an Immobilien einschließlich deren Eigentum, verschärfter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Immobilien, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Unsicherheit des Zeitpunkts von Ereignissen einschließlich gezielter Erhöhung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.