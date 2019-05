FE Limited: Eisenerz-Lizenzgebühr

15. Mai 2019 - Fe Ltd. (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen die Bestätigung erhalten hat, dass FEL in Bezug auf die Förderaktivitäten von Mineral Resources Ltd. (ASX: MIN) in dessen Eisenerzmine Deception im ersten Quartal 2019 eine Lizenzgebühr in Höhe von 211.729 Dollar bekommen wird.FEL hält eine Lizenzgebühr von 1,5 % (FOB, Tonne Trockengewicht) (die Eisenerzlizenzgebühr Evaston) für die Konzession M77/1259, die sich rund 20 km nördlich der Mine Windarling befindet. Die Konzession, die Gegenstand der Eisenerzlizenzgebühr Evaston ist, liegt in der Southern Yilgarn Iron Province in Western Australia.Mit freundlichen Grüßen Fe Ltd.Tony SageNon-Executive Chairman Fe Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Mineralressourcen mit Sitz in Australien.32 Harrogate St, West LeedervilleWestern Australia 6007 AustraliaTelefon: +61 8 6181 9793E-Mail: ir@felimited.com.auwww.felimited.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!