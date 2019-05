Seneca IM: Gold ist gute Alternative für Bargeld

Das britische Investmentunternehmen Seneca Investment Managers Limited (Seneca IM) begann, eine Position in Gold aufzubauen, um seine Vermögenswerte vor der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer weltweiten wirtschaftlichen Rezession zu schützen, so schreibt GB Investments . In den letzten zwei Jahren äußerte man sich mehrmals, dass Vorbereitungen für einen möglichen Wirtschaftsabschwung zunehmend wichtiger seien.Chief Investment Officer Peter Elston erklärte hierzu: "Ich habe die letzten Jahre geglaubt, dass das Risiko einer Rezession langsam zunimmt. Es war ziemlich einsam, deutlicher auf der bearischen Seite zu stehen als der allgemeine Konsens. Jetzt jedoch höre ich von anderen Vermögensverwaltern, dass die Risiken mehr und mehr an Bedeutung gewinnen."Die Entscheidung des Unternehmens, eine Position in Gold aufzubauen, würde die bestehende Meinung von Seneca IM untermauern. "Tatsächlich sehen wir physisches Gold als gute Bargeldalternative, wenn Zentralbanken die Währungen entwerten, um die Wirtschaft anzukurbeln", so meinte Elston.© Redaktion GoldSeiten.de