Zentralbanken streben mit Goldkäufen die Diversifikation an

Einige Rohstoffanalysten spekulierten, dass der zunehmende Appetit der Zentralbanken nach Gold Teil der weltweiten Initiative sei, die Rolle des US-Dollar als weltweite Reservewährung abzuschwächen, so schreibt Kitco News . Nur ein ehemaliger Zentralbanker, Timothy Fogarty, meint, dass dies nur eine natürliche Diversifikationsstrategie inmitten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheit sei.Fogarty ist ein internationaler Bankexperte und ehemalige Vizepräsident der New Yorker Fed. In einem Telefoninterview erklärte er, dass die weltweite Diversifikationsinitiative die Goldnachfrage der Zentralbanken über das restliche Jahr hinweg weiter antreiben wird. China besitze US-Anleihen im Wert von etwa 3 Billionen Dollar und halte nunmehr 1.900 Tonnen Gold."Ich denke, dass Chinas Goldkäufe angemessen sind. Ich sehe es nicht als Dedollarisierung, sondern eher als Versuch, das Portfolio deutlicher zu diversifizieren", so erklärte er. Hinter den russischen Goldkäufen stecke hingegen eine etwas politischere Motivation. Es sei offensichtlich, dass sich Russland vom Dollar entfernen möchte."Es gibt gute wirtschaftliche Gründe für Länder, einen Teil ihrer Reserven in Gold zu halten", so Fogarty. "Zentralbanken weltweit müssen ein ausgeglichenes Portfolio besitzen, das Gold umfasst. Letztlich wird man jedoch noch immer US-Dollar verwenden, um internationale Handelstransaktionen durchzuführen."© Redaktion GoldSeiten.de