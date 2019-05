US-Staatsanleihen im März 2019

Kürzlich veröffentlichte das US-Finanzministerium die offiziellen Zahlen zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im März 2019. So geht hervor, dass der größte Auslandsgläubiger der USA seine Bestände reduzierte.Den Daten zufolge stieß China im letzten Monat US-Staatsanleihen im Wert von 10,4 Milliarden US-Dollar ab, sodass sich der Bestand an US-Staatsanleihen im Besitz der Volksrepublik im März auf 1,120 Billionen US-Dollar beläuft. Gegenüber dem Vorjahresmonat ergibt sich ebenfalls eine Reduzierung der Bestände um 5,66%.Zweitgrößter Auslandsgläubiger ist weiterhin Japan mit US-Staatsanleihen in Höhe von 1.078,1 Milliarden US-Dollar, 5,7 Milliarden US-Dollar mehr als noch im Vormonat. Im Vergleich zum März 2017 vergrößerte Japan seine Bestände an US-Staatsanleihen um 3,23%.Auf den dritten Platz der größten Auslandsgläubiger der USA stieg im März 2019 das Vereinigte Königreich auf. Es erhöhte seine Bestände um 33,3 Milliarden US-Dollar auf 317,1 Milliarden US-Dollar und überholte Brasilien, das im letzten Monat seine US-Staatsanleihen-Bestände um 4 Milliarden US-Dollar auf 311,7 Milliarden US-Dollar erhöhte. Gegenüber März 2018 baute das Vereinigte Königreich seine Bestände in US-Staatsanleihen um 20,3% aus.© Redaktion GoldSeiten.de