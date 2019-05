Harte Gold Corp. trifft südlich der Sugar Zone auf hochgradige Vererzung

Toronto, 15. Mai 2019 - HARTE GOLD CORP. HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt folgendes Explorationsupdate:- Die jüngsten Bohrungen lieferten hochgradige Abschnitte in südlicher Streichrichtung der Lagerstätte Sugar Zone, was eine signifikante neue Goldvererzung hinzufügen könnte.- Die Bohrergebnisse stammen aus dem Bereich Upper Zone der Sugar Zone und erweitern den Vererzungshof um weitere 200 m in Streichrichtung nach Süden.- Die Bohrung SZ-19-266 lieferte 21,07 g/t über 1,68 m einschließlich 115,00 g/t über 0,34 m (siehe Tabelle unten für weitere Analyseergebnisse).- Step-out-Bohrungen werden die Ausdehnung dieser neuen Zone in Streich- und Fallrichtung weiter überprüfen.- Die Explorationsarbeiten in den Gebieten Hambleton Lake und K7 lieferten anomale Goldgehalte von bis zu 730 ppm (0,73 g/t) Au in stark alterierten Porphyren und intermediären Tuffsteinen.- Die große Ausdehnung der in diesen Zonen beobachteten Alteration wird im Allgemeinen mit viel größeren Lagerstätten in Verbindung gebracht.- Diese neuen Vererzungsbereiche unterscheiden sich geologisch von der in Scherzonen beherbergten Vererzung in der Sugar Zone und Middle Zone und es werden weitere Nachfolgebohrungen notwendig sein, um die Ausdehnung der Vererzung völlig abzugrenzen.- Das Unternehmen intensiviert sein Bohrprogramm für 2019. Es werden zwei Bohrgeräte für Bohrungen in der Nähe der Minenbereiche (Sugar, Middle und Wolf) sowie zwei Bohrgeräte für die liegenschaftsweite Exploration einsetzen.- Bis dato wurden in diesem Jahr Bohrungen mit einer Länge von ungefähr 11.000 m niedergebracht. Das ist weniger als in früheren Jahren, da sich das Unternehmen darauf konzentriert, den Abbaubetrieb hochzufahren.- Die Bohrungen in Minennähe werden sich auf den südlichen Ausläufer der Sugar Zone und auf das Zusammenlaufen der Zonen Sugar, Middle und Wolf in der Tiefe konzentrieren.- Das Unternehmen gibt den Erhalt der Genehmigungen bekannt, was dem Unternehmen die Erweiterung seines Explorationsprogramms auf zusätzliche vorrangige Ziele (siehe Abbildung unten) erlaubt, die während der vergangenen 12 Monate mittels geophysikalischer Arbeiten und Prospektionsarbeiten identifiziert wurden.Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, sagte: "Die Explorationsgenehmigungen, die wir erhalten haben, geben uns grünes Licht, unser regionales Feldprogramm wirklich zu beschleunigen. Aufgrund der im vergangenen Jahr durchgeführten Arbeiten hat das Unternehmen viele aussichtsreiche Gebiete, die noch nie erkundet worden sind."Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Eine Tabelle darin zeigt: Sugar Zone South - Erweiterungsbohrungen. Die Bohrkernlängen entsprechen ungefähr 80 % der wahren Mächtigkeit, die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt. Proben mit über 10 g/t Gold wurden nach dem Sieben mit Metallsieben mittels Brandprobe analysiert.Eine Abbildung darin zeigt: Sugar Zone - Longitudinalprojektion.Das Gebiet K7 liegt südlich der Mine Sugar Zone. Die Bohrungen durchteufen weiterhin mächtige Abschnitte von Feldspat-Porphyr in der Nähe eines Kontakts von mafischen Vulkaniten zu Sedimentgesteinen. Innerhalb eines mäßig verkieselten Feldspat-Porphyrs wurden anomale Goldgehalte von bis zu 0,73 g/t Au angetroffen. Weitere Abschnitte mit anomalen Gehalten wurden innerhalb eines verkieselten Porphyrs bzw. einer Eisenformation angetroffen.Im Gebiet K7 South wurde eine VLF-Erkundung durchgeführt, die den gleichen Vulkanit/Sediment-Kontakt abdeckt. Die Erkundung diente zur Abgrenzung potenzieller Bohrziele in diesem Gebiet und hat mehrere aussichtsreiche VLF-Trends umrissen. Ein im letzten Jahr in diesem Gebiet durchgeführtes Kartierungs- und Probenentnahmeprogramm umriss mehrere Aufschlüsse mit alterierten mafischen Vulkaniten und Feldspat-Porphyren, die anomale Kupfergehalte bis zu 1.750 ppm und Goldgehalte bis zu 1 g/t aufwiesen.Gebiet Hambleton LakeDie Bohrungen im Gebiet Hambleton Lake bestätigten einen Ausläufer der Fisher Zone, wobei die Bohrungen mehrere alterierte mafische Vulkanit- und Porphyr-Einheiten mit Mächtigkeiten bis zu 22 m durchteuften, die 1 bis 2 % Pyrit und Magnetkies beherbergten. Mehrere Bohrungen trafen auf anomale Zinkgehalte in der Eisenformation. Am erwähnenswertesten sind die Bohrung HG-19-27 mit 0,44 % Zink über 0,35 m und die Bohrung HG-19-26 mit 0,27 % Zink über 0,67 m. Tiefere Bohrungen werden zurzeit geplant, um die umrissenen Alterationssysteme und das Einfallen der Eisenformation zu überprüfen.Weitere Abbildung zeigt: Liegenschaft Sugar Zone - neue Explorationsgenehmigungen.Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Activation Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River, Ontario, verbleibt. Schlitz- und Gesteinssplitterproben wurden an das Wesdome Mines Labor in Wawa, Ontario, geschickt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics.Robert Kusins, P. Geo., Harte Golds Senior-Ressourcengeologe, ist die qualifizierte Person des Unternehmens. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt. Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für 558.000 Unzen enthaltenes Gold. Die Exploration auf der 79.335 Hektar umfassenden Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt, wird fortgesetzt.Stephen G. Roman, President and CEOTel. +1-416-368 0999E-Mail: sgr@hartegold.comShawn Howarth, VP Corporate DevelopmentTel. +1-416-368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.