Dank Gold könnten wir vielleicht noch schärfere Bilder auf Smartphone, PC und Fernsehbildschirm wahrnehmen, so Schiffgold in einem neuen Artikel. Bereits moderne Smartphones stellen Millionen von Pixel in wenigen Zentimetern dar. Wissenschaftler von der Cambridge University haben es jetzt sogar mithilfe von Goldnanopartikeln geschafft, noch kleinere Pixel zu erschaffen.Jeder Pixel beginnt mit einem winzigen Quäntchen an Gold; dieser Partikel wird dann mit Kunststoff ummantelt. Im Folgenden wird der Partikel auf einer reflektierenden Oberfläche platziert, die das Licht unter jedem Pixel einfängt. Elektrische Impulse führen dann eine chemische Reaktion herbei, die zur Farbänderung des Pixels führt. Laut Angaben der Wissenschaftler könnte man so einen Bildschirm noch größer machen und sogar großflächig an der Seite eines Gebäudes anbringen.Das ist nur eine der vielen neuen Innovationen, die Gold innerhalb der Technologiebranche vorangebracht hat. Im letzten Jahrzehnt machte die Nachfrage aus diesem Sektor allein mehr als 380 Tonnen des Metalls aus. Das sind 13% mehr als die Goldkäufe der Zentralbanken während desselben Zeitraums.Traditionell betrachtet man Gold als Investitionen und als Geld, doch es findet zudem auch zunehmende Verwendung in der Technologie sowie Industrie.© Redaktion GoldSeiten.de