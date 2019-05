US-Goldexporte und -importe brachen ein

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres verzeichneten die US-Goldexporte einen deutlichen Rückgang um 31,67% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So heißt es in einem Artikel auf Scrap Monster , dass, während die Goldexporte im ersten Quartal 2018 sich noch auf 6,04 Mrd. USD beliefen, es in Q1 2019 lediglich 4,13 Mrd. USD waren.Dem Artikel zufolge waren die fünf größten Handelspartner der USA das Vereinigte Königreich (2,85 Mrd. USD), Indien (428,96 Mio. USD), die Schweiz (415,58 Mio. USD), Kanada (148,2 Mio. USD) und die Vereinigten Arabischen Emirate (64,46 Mio. USD). Zusammen erhielten diese Abnehmerländer fast 95% der gesamten US-Goldexporte von Januar bis März 2019, insgesamt 3,9 Mrd. USD.Die US-Goldimporte sanken laut Angaben in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 34,23%. Sie beliefen sich auf 1,69 Mrd. USD, während es im Vorjahreszeitraum noch 2,57 Mrd. USD waren.Das Hauptbezugsland der USA war demzufolge Mexiko mit Importen im Wert von 659,33 Mio. USD, was fast 39% der gesamten US-Importe ausmacht. Weitere Goldimporte kamen aus Kanada (477,18 Mio. USD), Kolumbien (136,63 Mio. USD), Peru (115,25 Mio. USD) und Nicaragua (90,82 Mio. USD). Diese Bezugsländer lieferten Gold im Wert von insgesamt 1,48 Mrd. USD, was 87% der US-Importe im ersten Quartal 2019 darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de