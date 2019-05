Silber - Bald neue Mehrjahrestiefs?

Nachdem ein Doppeltop an der Hürde bei 16,26 USD einen kurzzeitigen Aufwärtstrend bei Silber im Februar gestoppt hatte, setzte eine Verkaufswelle ein, die das Edelmetall bis 15,00 USD drückte. Es folgte eine kurze Erholung, die allerdings an der Kursbarriere bei 15,59 USD scheiterte und nahtlos in eine seither vorherrschende volatile Abwärtsbewegung überging. Diese sorgte in den letzten Wochen für weitere Abgaben. Im gestrigen Handel wurde zudem der Support bei 14,60 USD unterschritten.Nur die direkte Rückeroberung der 14,60 USD-Marke und ein Ausbruch über 15,00 USD könnten die Fortsetzung der Abwärtsbewegung noch verhindern. Dieser fehlt zwar die noch impulsive Durchschlagskraft, um den Wert unter 14,31 USD einbrechen zu lassen. Aber dies kann sich jederzeit ändern und eine steile Verkaufswelle einsetzen. Zunächst dürfte der Wert jetzt die 14,31 USD-Marke ansteuern.Wird auf diesem Weg die Unterseite des Abwärtstrendkanals bei derzeit rund 14,40 USD durchbrochen, könnte eine starke Abwärtswelle starten. Abgaben unter 14,31 USD hätten Verluste bis 14,08 und 13,90 USD zur Folge. Sollte sich der Einbruch weiter beschleunigen, sind sogar neue Mehrjahrestiefs im Bereich von 13,50 USD und dem Dezembertief des Jahres 2015 bei 13,60 USD möglich.Erst oberhalb der 15,00 USD-Marke ist diese Gefahr abgewendet und eine Erholung bis 15,26 USD und darüber bis 15,59 USD denkbar.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG