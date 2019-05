USGS - Fördermenge der US-Goldminen im Feb. 2019

Das geologische Institut US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte kürzlich die aktuellen Daten zur Fördermenge der US-amerikanischen Goldminen für Februar 2019. Aus diesen geht hervor, dass man in diesem Zeitraum insgesamt 17.000 Kilogramm des gelben Edelmetalls förderte. Das sind 6% weniger als noch im Januar, jedoch 9% mehr als im Vorjahreszeitraum.Die durchschnittlich am Tag produzierte Menge belief sich auf 697 Kilogramm; im Januar waren es nur 582 Kilogramm gewesen und im Gesamtjahr 2018 etwa 584 Kilogramm.Der Durchschnittspreis, wie er von Engelhard Industries realisiert wurde, betrug im Februar 1.323,47 Dollar je Unze und nahm nun schon den fünften aufeinanderfolgenden Monat zu. Insgesamt erfolgte eine Zunahme um 28,78 Dollar je Unze im Vergleich zum Januar 2019.© Redaktion GoldSeiten.de