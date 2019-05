Goldumfrage: Wall & Main Street erwarten höheren Goldpreis

Wie aus der Umfrage zu den zukünftigen Entwicklungen des Goldpreises hervorgeht, die kürzlich von Kitco News veröffentlicht wurde, sprechen sich sowohl Wall als auch Main Street für einen höheren Goldpreis aus.Achtzehn Marktexperten stimmten in der Wall-Street-Umfrage ab. Davon gaben neun (50%) Teilnehmer an, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen werde. Weitere sechs (33%) Befragte erwarten einen Rückgang des Metallpreises. Die verbleibenden drei (17%) Teilnehmer prognostizieren einen Seitwärtsmarkt.Ebenso nahmen 332 Kitco-Leser an der Umfrage teil. Insgesamt 167 (50%) der Befragten prognostizierten einen höheren Goldpreis. Weitere 110 (33%) erwarteten eine Abnahme des Preises. Die verbleibenden 55 (17%) Befragten waren der Meinung, dass es in dieser Woche Seitwärtsbewegungen geben wird.© Redaktion GoldSeiten.de