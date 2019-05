Goldreserven Venezuelas erreichen 29-Jahrestief

In den letzten zwei Wochen verkaufte Venezuela Gold im Wert von etwa 570 Millionen Dollar, so berichtet Bloomberg . Damit umging das Land die vom US-amerikanischen Finanzministerium erhobenen Sanktionen, die dazu bestimmt waren, die Vermögenswerte der Maduro-Regierung zu blockieren.Am 10. Mai verkaufte die venezolanische Zentralbank etwa 9,7 Tonnen Gold und drei Tage später zusätzliche 4 Tonnen des Metalls. Damit befinden sich die Goldreserven des Landes im Wert von nunmehr 7,9 Milliarden Dollar auf einem 29-Jahrestief. Das gelbe Edelmetall macht den Großteil von Venezuelas Reserven aus. Dies umfasst auch das Gold im Wert von 2,1 Milliarden Dollar, das sich aktuell bei der Bank of England befindet.Der dadurch gemachte Gewinn soll teilweise zur Finanzierung von Importen des Landes verwendet werden, so hieß es von bestimmten Quellen. Maduro verkauft seit einiger Zeit Gold an Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei, während die Sanktionen sein autoritäres Regime zunehmend vom weltweiten Finanzsystem abschotten. Seit Anfang April hat Venezuela 23 Tonnen Gold verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de