Dollar stellt Status von Gold als sicherer Hafen in den Schatten

Der Goldpreis stabilisierte sich am Montag nahe seines 2-Wochentief, auf das er im vorherigen Börsentag gesunken war. Der Grund dafür sind die starken US-Wirtschaftsdaten, die den Dollar stützen und seinen Status als sicheren Hafen inmitten geopolitischer und Handelsspannungen über den von Gold anheben, so Reuters Der Goldspotpreis war heute um 7:25 Uhr weitestgehend unverändert bei 1.276,55 USD je Unze. Das Metall sank am Freitag auf ein 2-Wochentief bei 1.274,51 USD je Unze, nachdem Daten zeigten, dass die Verbraucherstimmung in den USA Anfang Mai auf ein 15-Jahreshoch stieg. "Die Nachfrage nach dem US-Dollar nimmt Gold etwas von seinem Glanz", sagte Michael McCarthy, leitender Marktstratege bei CMC Markets.Erneute Handelsspannungen zwischen China und den USA führten dazu, dass der Dollar wie letztes Jahr noch vor Gold die bevorzugte Absicherung darstellt. Der Dollarindex verzeichnete letzte Woche seinen stärksten Wochenanstieg seit Anfang März, gestützt durch Sorgen über die Europawahlen."Für Gold ist 1.265 USD ein kritisches Unterstützungsniveau, das gehalten werden muss. Ein Tagesabschluss unter diesem Niveau könnte eine weitaus größere Korrektur nach sich ziehen", schrieb Jeffrey Halley, Analyst von OANDA, in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de