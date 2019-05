Russland: Internationale Gold- & Währungsbestände April 2019

In dieser Woche veröffentlichte die russische Zentralbank die neusten Zahlen zu den Beständen der internationalen Reserven des Landes per Ende April 2019; dies beinhaltet auch die offiziellen Goldbestände sowie Währungsreserven Russlands.Im vierten Monat des Jahres beliefen sich die Goldbestände nun auf 70,2 Millionen Unzen im Wert von etwa 90 Milliarden US-Dollar; im März zuvor waren es 69,7 Millionen Unzen im Wert von etwa 90 Milliarden US-Dollar. Es ergab sich demnach ein Plus von 0,5 Millionen Unzen Gold.Insgesamt beliefen sich die Währungsreserven der Bank auf 491,1 Milliarden US-Dollar, also 3,3 Milliarden US-Dollar mehr als noch im März, als der Wert der Reserven 487,8 Milliarden US-Dollar betrug.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de