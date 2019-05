Mann findet Nugget im Wert von 69.000 Dollar

Ein Australier fand vor kurzem ein Goldnugget im Wert von 100.000 australischen Dollar, also etwa 69.000 Dollar, als er in Westaustralien mit dem Metalldetektor unterwegs war, so hieß es von BBC . Das Nugget besitzt ein Gewicht von etwa 1,4 Kilogramm oder 49 Unzen Gold. Ein Laden in Kalgoorlie teilte online Bilder des Nuggets.Laut Angaben des Ladenbesitzers, Matt Cook, sei der unbekannte Finder ein erfahrener Hobby-Schatzsucher aus der Gegend gewesen. In der Region Kalgoorlie wird etwa ein Dreiviertel des australischen Goldes gefördert und derartige Funde würden einige Male im Jahr auftreten, so Experten.Der Finder habe das Nugget etwa 45 Zentimeter unter der Erdoberfläche gefunden. "Er kam in meinen Laden und zeigte mir das Nugget mit einem großen Lächeln im Gesicht", so erklärte Cook BBC. Es sei nur etwas größer als eine Packung Zigaretten und sei unglaublich dicht und schwer gewesen, meinte der Ladenbesitzer.© Redaktion GoldSeiten.de