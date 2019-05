Goldpreis sinkt nach Aufschub im Handelskrieg

Der Goldpreis sank am Dienstag in Asien, während die Aktienmärkte sich erholten, da Trader sich über eine vorläufige Atempause der Handelsspannungen zwischen den USA und China in Bezug auf den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei freuen, so Investing.com Die an der Comex gehandelten Juni-Goldfutures waren um 7:22 Uhr um 0,2% auf 1.275,05 USD gesunken. Die Abnahme des Goldpreises folgte auf eine Mitteilung des US-Wirtschaftsministeriums, dass es Huawei erlaubt sei, in den USA hergestellte Waren in den nächsten 90 Tagen weiterhin zu kaufen."Die Spannungen zwischen den USA und China könnten heute etwas auflockern, nachdem US-Offizielle sagten, dass sie einen 90-tägigen Aufschub von den Sanktionen gegen Huawei und seinen Tochtergesellschaften gewähren", schrieben Analysten von OCBC Treasury Research in einer Mitteilung am Morgen.Der Handelskrieg zwischen den USA und China war dieses Jahr einer der Stützpfeiler für den Goldpreis, da Investoren das gelbe Metall als sicheren Hafen vor wirtschaftlichen und politischen Unruhen benutzten.© Redaktion GoldSeiten.de