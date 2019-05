FYI Resources Ltd. entwickelt Pilotanlage in Richtung erstes HPA-Produkt weiter

Posten Detail

Planung, Konzipierung und November 2018 - März 2019

Erwerb (abgeschlossen)





Implementierung April 2019 (begonnen)

Errichtung (abgeschlossen) Mai/Juni 2019

und

Erprobung



Betriebszeit Kontinuierlich (rund um die

Uhr)



Betriebszeitraum 1. Juniwoche 2019

Anlagenplanung Modular

Produktion 170 kg (pro Woche)

Zielgehalt > 99,99 % Al2O3

- Pilotanlagenprogramm von FYI steht kurz vor Abschluss der Errichtung; Ergebnisse der Testarbeiten werden bis Ende Juni erwartet- Ergebnisse der Testarbeiten sind von unschätzbarem Wert für Verständnis der Prozess- und Betriebsparameter, die für Weiterentwicklung des Kaolinprojekts Cadoux wichtig sind- Pilotanlage sollte ausreichende Mengen HPA für Prüfung von Produktanwendungen durch potenzielle Endverbraucher und Kunden produzieren, die Ausverhandlung von Abnahmeabkommen und Projektfinanzierung unterstützen- Pilotanlage soll qualitativ hochwertiges, hochreines (99,99 % - 4N bzw. 99,999 % - 5N) Aluminiumoxid (Al2O3) für schnell wachsenden HPA-Markt mit hohen Spezifikationen produzieren- Pilotanlage treibt HPA-Strategie von FYI voran, ein vollständig integrierter, risikoarmer und kostengünstiger Hersteller von hochreinen 4N- und 5N-Aluminiumoxidprodukten zu werden- FYI wird erstes an der ASX notiertes HPA-Unternehmen sein, das Produkte in eigener Pilotanlage herstellt FYI Resources Ltd. (ASX: FYI) (FYI oder das Unternehmen), ein Entwickler von hochreinem Aluminiumoxid (HPA), freut sich bekannt zu geben, dass das Pilotanlagenprogramm des Unternehmens kurz vor dem Abschluss der Implementierungsphase für die Prüfung von Rohstoffen zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) aus Kaolin beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Kaolinprojekt Cadoux in Western Australia steht.Die Pilotanlage wurde konzipiert und errichtet, um das von FYI entwickelte HPA-Produktionsfließschema zu testen, die unterstützende verfahrenstechnische Technologie zu bewerten und das Fließschema vor der Serienproduktion zu optimieren und dessen Risiko zu minimieren.Roland Hill, Managing Director von FYI Resources Ltd., sagte: Die Pilotanlage ist ein weiteres Schlüsselelement unserer disziplinierten HPA-Strategie, die sicherstellen wird, dass das Risiko des Kaolinprojekts Cadoux hinsichtlich der Produktion minimiert wird.Wir haben vereinbart, unseren potenziellen Kunden ausreichende Mengen des HPA-Produkts zu liefern, was bei der Ausverhandlung verbindlicher Abnahmeabkommen und vor allem bei der Projektfinanzierung sehr hilfreich sein wird.Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse unserer Pilotanlagenversuche zu sehen und diese mit unseren Testarbeiten zu vergleichen, um unseren qualitativ hochwertigen HPA-Prozess zu validieren und vor allem unseren PFS- und BFS-Wirtschaftsfall zu unterstützen.Die Planung des Fließschemas von FYI ist eine Zusammenarbeit zwischen Independent Metallurgical Operations (IMO, metallurgischer Projektleiter von FYI) und GR Engineering (GRES, Verfahrenstechnikleiter von FYI). Die Pilotanlage befindet sich im metallurgischen Labor von IMO, in einem für die Zwecke der Testarbeiten genehmigten Gebiet in Welshpool (Western Australia).Die Pilotanlage wurde konzipiert und errichtet, um qualitativ hochwertiges, hochreines (99,99 % - 4N bzw. 99,999 % - 5N) Aluminiumoxid (Al2O3) für den schnell wachsenden (kumulierte jährliche Wachstumsrate von etwa 17 Prozent) HPA-Markt mit hohen Spezifikationen zu produzieren. Es wird erwartet, dass die Pilotanlage das vom Unternehmen erstellte HPA-Fließschema optimiert und das Risiko der Betriebsleistung des Prozesses minimiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46808/20190521 FYI Pilot Plant Development_DE_PRCOM.001.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46808/20190521 FYI Pilot Plant Development_DE_PRCOM.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46808/20190521 FYI Pilot Plant Development_DE_PRCOM.003.jpegEigene Pilotanlage für Testarbeiten und verschiedene Testarbeitsgeräte treffen in Welshpool einZeitplan der Pilotanlagehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46808/20190521 FYI Pilot Plant Development_DE_PRCOM.004.pngDie Pilotanlage wurde für die Erprobung des innovativen HPA-Fließschemas von FYI und des damit in Zusammenhang stehenden Risikomanagements und der Beobachtung von Prozessänderungen während der Aufskalierung der Produktion konzipiert. Mit zunehmender Größe eines Systems können sich die Systemeigenschaften, die von der Menge des Rohstoffs abhängen, ändern. Die genaue Art der Thermodynamik und die Reaktionskinetik des Prozesses ändern sich nicht auf lineare Weise. Die Pilotanlagenstudien werden es FYI ermöglichen, die besonderen Ergebnisse, die bei diesem Prozess einzigartig sind, zu erproben und zu beobachten.- Reaktionskinetik- Chemisches Gleichgewicht- Materialeigenschaften / Massen- und Energiebilanzen- Strömungsdynamik- Thermodynamik- Geräteauswahl und Einschränkungen- Gleichförmigkeit und Homogenität des Endprodukts (HPA)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46808/20190521 FYI Pilot Plant Development_DE_PRCOM.005.pngSchematische Darstellung der Pilotanlage von FYI für HPA-Testarbeiten FYI Resources Ltd. positioniert sich derzeit als wichtiger Hersteller von hochreinem Aluminiumoxid (4N oder HA) auf dem sich rasch weiterentwickelnden Markt für LED, Elektrofahrzeuge, Smartphone- und Fernsehbildschirme und sonstigen verwandten Märkten für High-Tech-Produkte.Die Basis der HPA-Strategie von FYI sind die außerordentlich hohe Qualität der aluminiumhaltigen Tonlagerstätte (Kaolin) bei Cadoux sowie die außergewöhnlich positive metallurgische Resonanz des Rohmaterials auf das einfache HCl-Fließschema des Unternehmens mit mäßiger Temperatur und mäßigem atmosphärischem Druck. Die außergewöhnlichen qualitativen Eigenschaften der Strategie führen zu einem beträchtlichen Potenzial des HPA-Projekts.FYI entwickelt sich angesichts seiner bankfähigen Machbarkeitsstudien (Bankable Feasibility Study, die BFS) und Produktionsstudien hinsichtlich der Pilotanlage, die eine geplante Produktion von 8.000 Tonnen pro Jahr mit 4N- und 5N-HPA unterstützen, äußerst positiv.Zusammenfassung der Ergebnisse der PFS von FYI Resources Ltd.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46808/20190521 FYI Pilot Plant Development_DE_PRCOM.006.pngDie Informationen in diesem Bericht, die sich auf Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen von Steve Craig, eines Fellow von The Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Steve Craig ist ein Vollzeitangestellter von Orelogy Consulting Pty. Ltd. und verfügt über eine ausreichende Erfahrung, die für diese Arten von Mineralisierungen und Lagerstätten sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves definiert werden zu können. Die Informationen stammen aus der Bekanntmachung der Erzreserve am 29. Oktober 2018 und sind auf der Website des Unternehmens unter www.fyiresources.com.au verfügbar.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Grant Louw unter der Leitung und Aufsicht von Dr. Andrew Scogings zusammengestellt wurden, die beide Vollzeitangestellte von CSA Global sind. Dr. Scogings ist ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und des Australian Institute of Geoscientists. Er ist ein registrierter professioneller Geologe im Bereich Industriemineralien. Dr. Scogings kann eine ausreichende Erfahrung vorweisen, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für die Arbeiten, die er durchführt, erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves qualifiziert zu sein. Die Informationen stammen aus der PFS-Meldung vom 25. September 2018 und sind auf der Website des Unternehmens unter www.fyiresources.com.au verfügbar.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Metallurgie und metallurgische Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen, die von Daryl Evans, einer kompetenten Person (Competent Person) und eines Mitglieds des Australian Institute of Mining and Metallurgy (das AusIMM), geprüft und erstellt wurden. Herr Evans ist ein Angestellter von Independent Metallurgical Operations Pty. Ltd. und ein Vertragspartner von FYI. Herr Evans verfügt über eine ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Verarbeitung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves definiert werden zu können. Meldungen von metallurgischen Ergebnissen stehen auf der Website des Unternehmens unter www.fyiresources.com.au zur Verfügung.Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Informationen auswirken könnten, dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Ergebnisse in den entsprechenden Marktmitteilungen untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben und dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzung in der entsprechenden Marktmitteilung untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben. 