Fortuna Silver - Sieg der Bären

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. legte im Zuge des gescheiterten Ausbruchsversuchs vom Februar noch eine bärische Schippe oben drauf, sodass sich die Verluste bislang weiter ausdehnten. Auch hier stehen, wie bereits bei der gestern gecoverten Mine Hochschild, beinahe 10% Verlust für den laufenden Handelsmonat auf der "Uhr". Besserung anhand der Charttechnik nicht in Sicht und somit wollen wir im Nachgang die Details beleuchten.Trotz der anfänglichen Erholung zum gestrigen Wochenauftakt, welche schlussendlich doch wieder auch abverkauft wurde, bleibt die Aktie so oder so in einem Abwärtsmodus gefangen. Um hierbei dennoch zu Beginn einmal die positive Welle einzuschlagen, sei eine mögliche Fortsetzung skizziert. Diese besitzt unter Betrachtung der gegenwärtigen Chartsituation allerdings eher geringe Erfolgschancen für ein mittel- bis langfristiges durchsetzen. In diesem Kontext könnte sich eine Erholung bis in den Bereich von 2,60 bis 2,80 USD fortsetzen und doch wären die Bären noch immer im Vorteil.Spätestens im Bereich rund um 2,80/85 USD sollte man sich auf eine Wiederaufnahme der Schwäche einstellen. Bleibt diese jedoch aus und zieht die Aktie über 3,00 USD hinaus, wäre ohne weiteres ein Impuls bis 3,40 USD bzw. 3,60 USD denkbar. Drehen die Kurse jedoch direkt wieder oder im dargestellten Widerstandsbereich zwischen 2,60 bis 2,80 USD um, könnte sich ohne viele Umschweife eine Wiederaufnahme der übergeordneten Schwäche einstellen, welche im Zuge eines neuen Tiefs anhaltende Abgaben bis zur runden 2,00-USD-Marke initiieren dürfte.Unterhalb dieser wartet nur noch die Zone bei 1,90 USD, bevor die Dämme in Richtung 1,45 USD aufreißen könnten. Dieses durchaus bärische Szenario würde den Minentitel bis zu den Kurstiefs des Jahres 2010 zurückführen. Mehr als 9 Jahre der Performance wären dementsprechend ausgelöscht, sodass die weitere Tendenz keinesfalls berauschend sein sollte.Nutzen die Bullen die Chance für eine Gegenreaktion, so erscheint eine kurzfristige Performance bis in den Widerstandsbereich von 2,60 bis 2,80 USD durchaus möglich. Über der Marke von 3,00 USD, könnte es sogar anhaltende Zugewinne bis 3,40 USD bzw. 3,60 USD geben.Eine unmittelbare Fortsetzung der Kursschwäche kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Allerdings erscheint ebenso eine kurzfristige Erholung bis maximal 2,85 USD möglich, bevor die Bären das Ruder wieder an sich reißen könnten. So oder so erscheint ein Test der Marke von 2,00 USD denkbar, um im Anschluss die Level bei 1,90 bzw. 1,45 USD anzusteuern.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.